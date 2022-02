Oggi si festeggia la festa del gatto. Questi sono gli animali domestici perfetti! Da Taylor Swift alla nostra Valeria Marini: ecco una bella classifica delle più grandi star italiane e straniere che hanno una seria ossessione per i loro amici felini pelosi.

La festa del Gatto

Oggi si festeggia la giornata del gatto. Festa nata in italia nel 1990 e celebrata il 17 febbraio. Questi animali a quattro zampe sono amatissimi da tutti, sopratutto dalle star. Ecco infatti che la cantante di “Lover”, Taylor Swift non è mai stata timida riguardo al suo amore per i suoi animali domestici, Meredith Gray e Olivia Benson, che prendono il nome da alcuni dei suoi personaggi di fantasia preferiti. Parlando con TIME nell’aprile 2019, la vincitrice del Grammy ha ammesso che il “fattore più influente” nella sua vita sono i suoi teneri gattini. «Ho dei gatti. Sono ossessionata da loro» ha detto in quel momento. «Sono solo una vera gioia con cui vivere. Amo così tanto i miei gatti che quando è apparso un ruolo in un film chiamato Cats, ho pensato: ‘Devo farlo.»

I gatti delle star italiane

Tornato alla nostra penisola troviamo Valeria Marini, grande appassionata di Gatti. Infatti non perde occasione per pubblicare video e foto della sua gatta bianco latte. Anche Anna Falchi oggi, festeggiare la giornata del gatto. Infatti, oltre a prendersi sua del suo amico a quattro zampe, ha l’abitudine insieme a sua figlia di portare cibo ai gatti meno fortunati che vivono per strada.

Anche la soubrette Belen Rodriguez si aggiunge alle fan gattare. La top model che sfoggia sempre uno sguardo gelido si fa invece scaldare il cuore dal suo gatto grigio dal viso paffuto. Stich è stato portato a casa da suo figlio Santiago come regalo.

Altra fan dei gatti è l’ex Miss Italia Miriam Leone. Lei stessa confessa che porta il suo Gaetano, in giro per l’Italia. Non si riesce proprio a separare. Alla lista non mancano anche gli uomini. Primo di tutti l’amatissimo chef Alessandro borghese che poco tempo fa posta una foto su Instagram con in braccio il suo gattone rosso. Davvero simpatici.