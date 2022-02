Elizabeth Olsen è cresciuta all’ombra delle sue famose sorelle gemelle, ma ha creato una carriera tutta sua. Ha anche più fratelli di cui potresti non essere a conoscenza. Qui analizziamo tutto ciò che devi sapere sulla famiglia Olsen.

Elizabeth Olsen: chi è

Sebbene Elizabeth Olsen fosse conosciuta come la sorella minore meno conosciuta delle gemelle superstar Mary-Kate e Ashley Olsen, ora si è fatta un nome come attrice, probabilmente superando la fama delle gemelle. La californiana, nata il 16 febbraio 1989, ha iniziato a recitare all’età di quattro anni. Dopo essersi laureata alla prestigiosa Tisch School of the Arts della New York University nel 2013 studia recitazione.

Per il suo ruolo da protagonista nel film indipendente del 2011 Martha Marcy May Marlene ottiene il plauso del pubblico. Continua a recitare in una sfilza di altri film indipendenti trovando poi il suo posto nel Marvel Cinematic Universe, recitando in molti film di Avengers e Captain America e distinguendosi anche come Scarlet Witch in WandaVision di Disney+.

La famiglia Olsen: Mary-Kate e Ashley

A causa della sua ascesa, i fan non solo si sono interessati alla vita professionale di Elizabeth, ma anche alla sua vita personale. Mary-Kate e Ashley non sono gli unici fratelli di Elizabeth, poiché ha anche un fratello maggiore e due fratellastri che non sono così conosciuti. Mary-Kate e Ashley Olsen sono piuttosto famose a questo punto, ma ogni millennial conosce i giorni di gloria degli anni ‘90, quando le gemelle regnavano sovrane nel cinema e televisione di tutto il mondo. Quando le sorelle maturano, si iscrivono alla New York University nel 2004 a un programma di studio individualizzato, ma finiscono per andarsene presto e trasformarsi completamente per diventare imprenditrici della moda.

Gli altri fratelli di Elizabeth: Courtney Taylor e Jake Olsen

Courtney Taylor Olsen e Jake Olsen sono i fratellastri di Elizabeth tramite il padre e la sua seconda moglie, McKenzie Olsen. Sebbene Courtney non abbia un background di recitazione solido come le sue sorellastre, si è dilettata un po’ nella recitazione. L’altro fratellastro di Elizabeth, Jake, è il figlio più giovane degli Olsen ottenuto da Dave e della sua seconda moglie McKenzie. Sebbene Jake non abbia seguito le orme di sua sorella con la recitazione, si è dilettato un po’ con la moda.