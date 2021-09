Le Apple AirPods sono diventate rapidamente un elemento essenziale di tutti i giorni. In un anno di lockdown, la nostra vita digitale è diventata onnicomprensiva: ora i gioiellieri hanno svelato i diversi modi in cui possiamo rendere la tecnologia e gli accessori che usiamo ogni giorno più esteticamente gradevoli. Ecco alcuni designer che hanno trasformato il modo di ascoltare creando i gioielli per AirPods.

I gioielli per AirPods di Mara Paris

Per l’architetto Ayça Özbank Taşkan, la funzionalità è al centro del design di Pod Cuff Ear Cuff. Una catena e un’impugnatura in gomma all’interno dell’anello assicurano che l’AirPod rimanga saldamente in posizione, così da preoccuparsi che la cuffietta venga presa. Indossato con o senza AirPods, con la catena penzolante o allentata, sarà un elegante ornamento per le orecchie.

Fendi X Chaos

Piccola borsetta o porta AirPods ironico? Tecnicamente, è il secondo, ma non ti biasimeremo per volerlo usare per riporre i tuoi oggetti di valore più piccoli e metterlo al dito. Il risultato della seconda collezione di Fendi e Chaos, è questo supporto per AirPods in allegro blu pastello che porta il giocoso spazio tecnologico che manca.

Bijules e i suoi gioielli per AirPods

Jules Kim, il designer dietro Bijules, ha creato una collezione di gioielli AirPod fatti per essere impilati o indossati semplicemente per fissare l’AirPod all’orecchio. Cerchi classici, perle pendenti o vortici d’oro scolpiti creati da gioielli riciclati sono un modo semplice per abbellire la tecnologia onnipresente.

Vibe Harsløf

La designer danese Vibe Harsløf crea gioielli per AirPod in argento sterling, con o senza placcatura in oro 18 carati, progettati per coprire ordinatamente le tue cuffiette. Abbellimenti extra come perle d’acqua dolce, maglie dorate pendenti o pratiche catene aggiungeranno un tocco allegro a una giornata collegata a Zoom.

Misho: «Non solo bell’aspetto, ma anche sostegno»

«Personalmente, credo che i pezzi di design di maggior successo siano quelli che combinano forma, funzione ed estetica», afferma Suhani Parekh, direttore creativo del marchio di gioielli Misho. Un background di lavoro con la scultura è evidente nei suoi progetti di gioielli che si basano su semplici regole: un cerchio interrotto qui, una catena a maglia fitta là.

«Spesso avevo paura che i miei AirPod uscissero semplicemente e finissi per perderli. Ho adorato il look minimale senza fili, ma ho avuto davvero difficoltà a modellarli con i miei orecchini: non si sono uniti del tutto». Parekh ha progettato una soluzione. «Il concetto era quello di renderlo senza cuciture, in cui gli orecchini sono stati realizzati non solo per avere un bell’aspetto con gli AirPods, ma anche per aiutarli a sostenerli, tenerli in posizione e catturarli se scivolano fuori dalle orecchie. Dato che non li indossi costantemente, volevo assicurarmi che il processo di indossarli e toglierli fosse senza sforzo».