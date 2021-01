Gennaio 2021, le vacanze extra lusso dei vip fuori dall’Italia. Dove sono stati avvistati

Chi non vorrebbe essere in vacanza? Domanda retorica. Dopo aver accettato la condizione pandemia e aver riposto nel cassetto il nostro passaporto, ecco che ci tocca mettere a fuoco i Vip che hanno inaugurato il 2021 con vacanze extra lusso. Parliamo di Mauro Icardi e Wanda Nara, della famigliola (s)composta da Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, ma anche di Taylor Mega e Giulia De Lellis.

Un elenco di tutti i vip che hanno iniziato il 2021 dall’estero, chi tra bagni di sole e chi invece tra pattinate sul ghiaccio, notti in tenda ed extra lusso. Partiamo dalle influencer. Una super polemica ha investito Giulia De Lellis, ma no problem perché l’influencer romana ha saputo per le rime: “In Svizzera si può venire, ho chiamato la dogana e chiesto informazioni – ha spiegato ai suoi follower di Instagram – Sono entrata con tutti i permessi del caso presentando tamponi all’entrata e in uscita”. La De Lellis e il suo nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta se la stanno godendo alla grande: ciaspolate infinite, pattinate a rotta di collo, ma soprattutto tanto relax in baita e coccole tra neo innamorati.

Troviamo anche una Taylor Mega bella fresca a Dubai. L’influencer bionda ed esplosiva ha infuocato Instagram facendosi immortalare in bikini. In compagnia della sorella si diverte a farci morire di invidia tramite i suoi scatti bollenti sulla spiaggia. Dubai meta super condivisa per il 2021. Infatti nel deserto troviamo, Flavio Briatore, Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci.

Mentre l’imprenditore piemontese si occupa dei suoi locali, ne approfitta per regalare al figlio un’escursione tra le dune. Famiglia Icardi-Nara approdata in Argentina, Maurito e Wanda si sono diretti a casa per qualche giorno di relax bello rustico. Difatti la meta prescelta dalla famiglia è la Patagonia, una vacanza tutta natura e notti in tenda, grigliate sull’erba, bagni nel fiume. Con loro anche la mamma e la sorella di Wanda con tutta la famiglia. Che bellezza!