Siamo qui per raccontarvi quanto i figli mezzani abbiano fatto la storia, ancor più che i primogeniti. È il caso della favolosa Charlotte di Cambridge, che con i suoi 5 anni appare proprio da mauale. Ecco la regola del secondogenito. La teoria è stata espressa chiaramente da Catherine Salmon e Katrin Schumann, le autrici di The secret power of middle children/ Il potere segreto dei figli di mezzo, ma approfondiamo meglio.

Charlotte di Cambridge, la figlia più ribelle di William e Kate. Ecco perché

“Contrariamente alle aspettative, i mediani sono promotori di cambiamento nell’economia, in politica e nella scienza, molto più che i primogeniti”. E il divertimento è a portata di mano. Ad esempio nel caso della Regina Elisabetta che ha ereditato il trono come Elisabetta II, mentre alla sorella di mezzo Margaret sono rimasti gli scandali da portare avanti. Un altro esempio è quello del principe William, che appoggiato da Kate Middleton (anche lei primogenita), non ne sbaglia mezza. Mentre ciò non si può dire di Harry, che ha salutato tutti si è diretto a Los Angeles, ad oggi vive in una casa hollywoodiana di Santa Monica, e firma contratti con Netflix.

“Charlotte sa sempre quello che vuole”, ha raccontato una fonte al Daily Mail, proprio per questo si permette di non dare la mano a papà William durante gli eventi pubblici. E ai fotografi risponde tirando fuori la lingua. Del resto Charlotte appartiene alla futura generazione di donne, sicuramente più libere e tutelate. A dimostrazione di ciò lei è la prima donna della famiglia reale a non essere stata sorpassata dall’arrivo di un fratello minore. Infatti grazie al Crown Act del 2013, dopo la nascita di Louis (2 anni), Charlotte è rimasta ancorata al suo posto (il quarto) nella linea di successione al trono. Chissà!

Paradiso di lusso (mai visto prima) per uno dei calciatori più iconici della storia. Dalle ville ai jet. Da rimanere senza parole