Quando si suol dire “paradiso di lusso”. Tutto ciò che comprende ville da sogno, automobili rigorosamente “luxury” e jet privati. Tutto questo patrimonio “da mille e una notte” nelle mani, o meglio nei “piedi”, di uno dei calciatori più iconici e rappresentativi della storia. Di chi si tratta? La rivista autorevole Forbes ha svelato la consueta classifica degli sportivi che, ad oggi, guadagnano maggiormente. Veri e propri patrimoni di lusso. Una graduatoria che ha incoronato primi su tutti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Fenomeni sul campo e in tema luxury. Senza riserve.

Cristiano Ronaldo e il suo paradiso di lusso: primi su tutti i suoi preziosi orologi

Cristiano Ronaldo davanti a Lionel Messi. Almeno per quanto concerne la graduatoria stilata dal portale autorevole Forbes. Il portoghese, nel corso dell’ultimo anno, avrebbe guadagnato ben 84 milioni di euro. Ma in che modo il calciatore della Juventus ha investito o speso questa valanga di soldi? Una qualità peculiare del campione indiscusso Cristiano Ronaldo è la capacità di investire denaro e ricavarne altrettanto attraverso le sue aziende di successo e attività. Due sono le cose di lusso che piacciono maggiormente al calciatore della Juventus: le auto ed infine gli orologi. Difficile stimare esattamente quanti e quali siano i suoi preziosi watches e di quanti esemplari sia composta la sua collezione. Un fatto è certo: sono tutti costosissimi. Come ad esempio il Quattro Valvole Nite Lite (ref.W 11 P3 NL), un modello in oro rosa e diamanti, quattro movimenti automatici separati ETA 2671 e cinturino in alligatore della Luisiana. Il modello, creato nel 2009, vanta un quadrante costituito da quattro orologi: quello in alto a destra oltre ad ore e minuti ha anche secondi e data. Il costo si aggira intorno ai 30.000 €.

Oppure, in alternativa, l’edizione limitata del Franck Muller, un Bi-Retro dedicato a Cristiano Ronaldo: una versione speciale in oro rosa con 7 diamanti collocati all’indicatore delle 7. Sul retro è aerografata la firma dello stesso Cristiano. Questo prezioso ha un prezzo di 110.000 €. L’Epic SF24 di Jacob & Co rappresenta un altro prezioso al quale il campione tiene molto. Nel quadrante superiore ( ideale per esperti viaggiatori) sono infatti indicati i fusi orari di ben 24 località, selezionabili grazie ad un pulsante collocato lateralmente. Disponibile in due versioni: quella in oro da 103.000 dollari, è quella in Titanio più “economica” da 84.000 dollari. Non male! Per concludere un orologio Tag Heuer modello Carrera del valore di 3840 €, un Octo Finissimo Tourbillon Diamond Pavè di Bulgari (700 mila euro) ed il più costoso ( e lussuoso) in assoluto cioè un Franck Muller Geneve, unico nel suo genere: 424 diamanti bianchi e rossi incastonati nel quadrante, per un totale di 15,25 carati (1,5 milioni di euro).

Anche le auto di lusso tra le sue più grandi passioni. E le ville?

Anche le automobili di lusso, oltre gli orologi, rappresentano una delle più grandi passioni di Cristiano Ronaldo e del suo immenso paradiso di lusso. Le più costose, veloci e potenti, che ci siano sul mercato automobilistico. CR7, è risaputo, ami particolarmente i motori. Ben 15 macchine super esclusive decorano il suo garage: Bugatti, Lamborghini, Koenigsegg, Ferrari, e Rolss Royce, le sue preferite. Un luxury sconfinato quello nel quale vive il noto ed iconico calciatore. Comprese le case di lusso nelle quali è solito abitare. L’esempio più importante è la sua grande villa valutata 10 milioni di euro a “La Finca” ossia l’esclusivo quartiere residenziale progettato da Joaquin Torres, l’architetto delle star. Una costruzione a due piani da 5000 metri quadrati con elicottero privato a Terras de Bouro. La seconda abitazione, nei pressi di Lisbona. firmata CR7 è composta da salotto con tv gigante e sala relax compresa, ed è arredata con grande attenzione. Peculiarità? Il giardino, dove è presente (ovviamente) un campo da calcio e due piscine. E’ costata più di 7 milioni di dollari e ha sette camere da letto e otto bagni. Il lusso è come si suol dire “di casa”.

Il paradiso di lusso di Cristiano Ronaldo firmato CR7 UNDERWEAR

Il paradiso di lusso di Cristiano Ronaldo non si ferma qui. Non solo beni materiali, quindi, ma anche attività produttive e proficue a tutti gli effetti con scopi imprenditoriali. Soprattutto nel campo dell’underwear. La linea di intimo fondata e presieduta dal buon Cristiano: ovvero la CR7 UNDERWEAR. Il noto brand di lingerie italiano Yamamay ha portato in Italia la linea firmata dal campione indiscusso Cristiano Ronaldo, che l’ha definita di tendenza, con vestibilità perfetta e dotata di uno stile moderno. Come dargli torto! Inoltre troviamo anche la linea casual CR7 Denim (jeans e camicie, anche linea bambini con il figlio Ronaldo junior a fare da modello) e la linea elegante con Sacoor Brothers (in cui il portoghese dà il nome a una serie limitata).

Turismo e il piacere della tavola

Un’attenzione anche al tempo libero e al turismo che comprende il suo infinito paradiso di lusso. Della rete alberghiera di Pestana Hotel Group fanno parte anche i Pestana CR7. Sono nati a Funchal (dove si può visitare il museo dedicato al Fenomeno: 5 euro per l’ingresso) e a Lisbona, stanno terminando quelli di New York e Madrid, mentre Marrakech è Il prossimo obiettivo. Senza dimenticare i ristoranti “Dona Dolores” in Brasile, in partnership con il network resort Gramado Parks e con il brand del cioccolato Lugano: ricette della mamma e supervisione della sorella Katia Aveiro, che gestisce un ristorante a Funchal. Il primo è stato inugurato il 5 luglio a Gramado, nella regione di Rio Grande do Sul, presenti la signora Dolores e l’ex ct verdeoro Luiz Felipe Scolari (campione del mondo nel 2002).