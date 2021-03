Freiform by Martin Gruber. La casa tutta di vetro si trova in Italia: è come dormire in un prato

Dopo essere rimasti inchiodati diligentemente nelle nostre case per quasi un anno, con lo scopo di fermare la diffusione del covid, ora è tempo di ricominciare a sognare di viaggiare in luoghi lontani. Sì, ancora una volta. E se hai bisogno di un po’ di ispirazione, lascia che noi di Luxgallery ti presentiamo Freiform by Martin Gruber, una casa per le vacanze diversa dalle altre.

Freiform by Martin Gruber. La casa tutta di vetro: è come dormire in un prato

Situata a Chiusa, in Trentino Alto Adige, Freiform è una casa a tutto vetro che si affaccia sulle montagne circostanti, senza l’incombenza di altri esseri umani in vista. È un posto in cui le persone possono trovare un po’ di solitudine, mantenendo la fondamentale distanza sociale, e allo stesso tempo coltivando un po’ di pace interiore. “La pensione Freiform è un ibrido architettonico, qualcosa tra una pensione di lusso e un osservatorio della natura”, hanno descritto i proprietari nella loro pagina su Welcome Beyond.

“La facciata in vetro offre la sensazione di completa libertà. Aiuta l’ospite a disconnettersi dallo stress e connettersi con la natura come nessun altro edificio sul mercato”. La casa è ideale per le coppie che viaggiano da sole, anche se i proprietari accoglieranno volentieri anche un bambino o un cane. Freiform è dotata di una camera da letto, un ampio soggiorno e una cucina completamente attrezzata. La casa è uno spazio ultra-accogliente per due. È dotata anche di un camino rifornito abbondantemente di legna, una terrazza e un tavolo per cenare all’aperto.

Fanno la propria figura anche sofisticate apparecchiature musicali, anche se Freiform è così bella da poter semplicemente star seduti, fissare le pareti ed essere felici. “Nella mia professione di architetto, cerco la bellezza oltre la funzione e la forma”, ha scritto il proprietario Martin Gruber. “Mia moglie Anni e io crediamo nella condivisione di valori profondi come la libertà, il rispetto e il tempo di ispirazione per l’anima. Volevamo creare un rifugio per amici, clienti e ospiti speciali che apprezzano le stesse cose e le stesse prospettive”.