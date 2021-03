Matt Damon, nativo di Cambridge, sta per diventare un newyorkese. Damon e sua moglie, Luciana Barroso, stanno vendendo la loro villa con sette camere da letto e 10 bagni nel quartiere Pacific Palisades di Los Angeles. Il prezzo richiesto è veramente fuori di testa, 17,2 milioni di euro al cambio attuale..

L’agente pubblicitario Eric Haskell che se ne occupa ha riferito al Wall Street Journal che la coppia sta vendendo la casa perché hanno intenzione di fare di New York la loro dimora principale. La coppia nel 2019 ha acquistato un attico a Brooklyn, da ben 16 milioni di dollari. Descritta come un “capolavoro architettonico di ispirazione Zen”, la casa di Matt Damon presenta tocchi moderni tra cui un atrio con soffitti a volta in mogano. La cucina sembra quella di uno chef, con mobili personalizzati, ripiani Bluestone ed elettrodomestici in acciaio inox.

Matt Damon mette in vendita la sua casa a Los Angeles: “Capolavoro di ispirazione zen”

Poi una grande sala con pareti di vetro per creare un’esperienza di vita e pasti indoor-outdoor. Altrove nella casa, i servizi includono una sala giochi, un bar, una palestra, una sala multimediale e una sala per la degustazione e la conservazione del vino. La camera da letto principale, nel frattempo, ha una terrazza privata, doppia cabina armadio, una sala massaggi e un bagno in stile spa con vasca da bagno e ampia doccia.

All’esterno, la tenuta di 0,68 acri dispone di una grande piscina e spa, una cascata, uno stagno koi, un’ampia area giochi per bambini e un Lanai di ispirazione hawaiana, con salotto coperto e terrazza per pranzi all’aperto. “È come un rifugio tropicale”, ha detto Haskell a WSJ. “Non ti senti più come se fossi nel sud della California”. Oltre a perdere la vicinanza a Hollywood con il trasloco, Matt Damon e Luciana Barroso lasceranno un buon amico: il quartiere di Pacific Palisades ospita anche Ben Affleck, che nel 2018 ha acquistato una villa da 19,25 milioni di dollari.

Nel frattempo, i nuovi vicini di Damon e Barroso saranno il collega attore del Massachusetts John Krasinski e sua moglie, Emily Blunt. La coppia ha acquistato un condominio da 11 milioni di dollari nello stesso edificio di Brooklyn nel 2019.