Yacht di lusso, l’Arctic Owl a metà tra scienza e sfarzo. Piscina e spa a bordo: immenso

Il famoso yacht designer Steve Kozloff ha aggiunto un’altra medaglietta al petto. L’ingegnere californiano, che ha fondato la serie di esploratori polari Goliath, ha progettato l’Arctic Owl, giustamente chiamato, adatto alla ricerca scientifica e all’esplorazione globale. In quanto tale, il 200 piedi traghetterà i vari team verso i confini più inesplorati del mondo mantenendoli comunque nel cuore di uno yacht di lusso.

Il design della nave ha un’estetica retrofuturista. La singolare silhouette accoppia curve scolpite con una sofisticata prua acuta, dando allo yacht une allure di un’astronave degli anni ’60. Sfoggia uno scafo a dislocamento completo in acciaio ice-class che può attraversare le acque più difficili dell’Artico, insieme a una sovrastruttura in alluminio. “Ero guidato dall’obiettivo di avere viste panoramiche e uno scafo veloce”, ha detto Kozloff a Robb Report via e-mail. “Volevo un’eccellente visibilità in modo che l’armatore potesse godersi lo scenario spettacolare verso cui navigherà. Volevo anche che la nave fosse più veloce e usasse meno carburante, quindi il fascio stretto “.

A bordo, Arctic Owl è equipaggiato con tutta l’attrezzatura necessaria per le spedizioni oceaniche. È dotata di un helideck e di un hangar di 850 piedi quadrati per ospitare i tuoi elicotteri. Ha anche garage a babordo e tribordo che possono contenere un sottomarino U-Boat Worx NEMO, oltre ad altri giocattoli, tender e attrezzature. Queste navi più piccole possono essere schierate tramite le sue due gru a poppa. La spaziosa imbarcazione può ospitare fino a 10 ospiti in sei cabine, comprese due cabine master con vista panoramica.

C’è spazio anche per sei membri dell’equipaggio. Ma non è tutto, perché Arctic Owl dispone di una grande piscina e lounge a prua, insieme a una spa sul flybridge. Inoltre è alimentato da due motori ibridi diesel-elettrici Cummins che la spingono a una velocità massima di 18 nodi e una velocità di crociera di 16 nodi. Offre anche un’impressionante autonomia transatlantica di 6.000 miglia nautiche, da New York al Polo Nord e ritorno.