Lo yacht di lusso chiamato Symphony. Area termale e campi da golf: il prezzo è stellare

Lo yacht di lusso di Bernard Jean Étienne Arnault si chiama Symphony. È uno yacht di lusso di ben 101 metri. È stata costruito come Progetto 808 presso il cantiere navale Royal Van Lent. Ad oggi è il più grande yacht Feadship, divenuto immediatamente al momento della sua consegna, nel 2015. Il suo esterno è stato progettato da Tim Heywood Design. Mentre Zuretti Interior Design è responsabile dei suoi interni.

A bordo del Symphony

Lo yacht Symphony ha uno scafo in acciaio con sovrastruttura in alluminio. Lo yacht di lusso può ospitare 16 ospiti in 8 cabine. Ha un equipaggio di ben 27 persone e l’armatore ha un ponte privato. È progettato per trasportare un totale di 36 passeggeri. Ma non è finita qua, anzi. Symphony è uno yacht di lusso sì, ma ecologico. Utilizza una tecnologia di propulsione ibrida. Il motore principale funziona insieme a generatori e un moderno banco di batterie. Utilizza il 30% di energia in meno rispetto a uno yacht di uguali caratteristiche. Scendendo nel tecnico: la sua velocità massima è di 21 nodi; la sua velocità di crociera è di 10 nodi; è alimentato da 4x motori MTU 16V4000M73. Fonte superyachtfan.com.

Il Symphony appartiene a Bernard Arnault, presidente e amministratore della LVMH colosso nella gestione e copravendita di beni di lusso. L’imprenditore l’ha pagato poco più di 150 milioni di dollari, un prezzo davvero stellare. La zona termale è la cosa più avant-garde di questo yacht di lusso: una cascata, la sauna, il bagno turco, il tepidarium e l’idromassaggio. Immancabili le piazzole per allenarsi al golf o al tiro al piattello. Tutto è all’insegna della massima esclusività pensato per un max di 36 ospiti. Inoltre il Symphony viene considerato lo yacht più sicuro del mondo, ha passato oltre 750 test antincendio. Che paradiso!

