La maggior parte dei papà non ti dirà cosa vuole per la festa del papà, ma i regali migliori sono una combinazione di cose utili, personali e, soprattutto, divertenti. Dagli qualcosa che utilizzerà effettivamente, ma fagli anche sapere che sei sintonizzato sui suoi interessi. Con il grande giorno alle porte, trovare il regalo perfetto è diventato molto più facile.

Festa del papà: è un maestro della griglia?

La bella stagione si sta avvicinando ed è sicuro che molti dei vostri compagni/ papà o mariti sono pronti a tirare fuori la griglia. Ecco infatti che, gli involucri di cedro sottilissimi di Wildwood Grilling sono un elemento indispensabile per chi ama il barbecue. Basta immergerne uno in acqua per 10-20 minuti, avvolgerlo attorno al salmone, al pollo, all’aragosta o alle verdure, quindi legarlo tutto con un po’ di spago e mettere quella bontà sulla griglia per il sapore del fuoco a legna.

Per il papà che ama la sua macchina

Papà mi aiuti con la macchina? Quante volte vi sarà uscita questa frase dalla bocca e quante volte vi ha dato effettivamente una mano farlo. Ecco infatti per quelli che amano le macchine questa è un regalo apprezzato per la festa del papà. Il set di fragranze per auto di D.S. & Durga rinfrescherà l’auto di padre con fragranze come ’85 Diesel (zafferano e pelle), Big Sur After Rain (eucalipto e nebbia) e Portable Fireplace (legni fumosi).

Festa del papà: lo chef

Tutti abbiamo in famiglia quella persona che è brava ai fornelli. Beh se questa persona è tuo padre allora forse questo è il regalo giusto per lui. Ma prima una domanda: cosa si ottiene combinando l’umami pungente del tartufo con il calore dei peperoncini rossi e una scorza di aceto? Una combo che trasformerà il tuo barbecue in un evento culinario. La salsa piccante al tartufo ha una base tradizionale di peperoni rossi e aceto con un tocco sottile e terroso.

Per il papà cool

Che lui lo sia già o che tu voglia farlo diventare alla moda ecco allora che qui non puoi sbagliare. Per festa del papà potresti inviare andando a cercargli una bella tshirt in cotone magari a righe o una polo che possa abbinare anche con una giacca. Puoi anche optare per un paio di occhiali, magari Rayban neri oppure gli Aviator che non passano mai di moda e sono molto apprezzati dal mondo maschile.

Per il papà che prende sul serio il vino

Ci sono persone che bevono per dimentico are, alcune per quel brio durante i pasti c’è invece chi il bramoso succo d’uva lo prede davvero sul serio. Ecco infatti che se questo tipo di persona è proprio vostro padre allora leggete qui. L’Atelier du Vin crea strumenti per il vino esclusivi dal 1926 e il loro cavatappi ad ala classico nero opaco è stato un punto fermo del marchio dal 1970. Oppure potete andare alla ricerca di qualche chicca nel vostro comune. Magari qualche enoteca che vi può consigliare il vino giusto secondo i gusti di lui.