Fenomeno Just Art: opere d’arte a domicilio attraverso il delivery

Fenomeno Just Art. Provocazione o innovazione? Trenta pezzi esclusivi e unici per ogni opera d’arte presente nel ‘menu’. I pezzi sono consegnati a casa nel classico cartone della pizza. È la provocazione dello street artist di Roma di nome Sirante che lancia il primo delivery dell’arte. Le opere d’arte via delivery a casa degli italiani. Una selezione di tre opere, disponibili sul sito ufficiale, che arrivano direttamente presso la propria dimora. Peculiarità? Le opere sono consegnate in un cartone della pizza. Un’idea innegabilmente innovativa e al contempo provocazione sottile. Uno spunto per riflettere sulla chiusura dei musei a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero. Oltre le conseguenti restrizioni dovute ad essa. E che, visto i primi riscontri, è stata un grande successo, tanto da richiedere una conseguente evoluzione e diffusione del progetto originale.

Arriva il fenomeno Just Art: un successo innovativo senza precedenti

“L’arte si svaluta quando si allarga il divario tra essa e le persone“. Lo street artist romano Sirante sul suo profilo Instagram ha promosso il progetto innovativo, a tratti provocativo, Just Art delivery. Arte a domicilio ai tempi del Coronavirus. Un vero e proprio menu da gustare (soprattutto) con gli occhi. Un concept che parte in prima istanza dalla chiusura dei musei per lanciare un messaggio, nonché riflessione, sul ruolo dell’arte e sull’importanza di quest’ultima sulle persone.

Come funziona questo ambito progetto?

Come funziona questo ambito progetto? È sufficiente andare sul sito ufficiale di Just Art, per poter scegliere uno fra i tre quadri protagonisti. Si tratta de “Il tempo vinto dalla speranza e dalla bellezza” di Simon Vouet, Le tre età dell’uomo di Caspar David Friedrich e Minerva scaccia i vizi dal giardino della virtù (noto anche come Il Trionfo della Virtù) di Andrea Mantegna. Una volta selezionata l’opera, si può aggiungerla al carrello e farsela consegnare. Un vero e proprio quadro a domicilio.

Il quadro arriverà direttamente a casa, in un cartone della pizza per ricollegarsi a uno dei cibi più classici della consegna a domicilio. La scelta, per l’appunto, non è per niente casuale. La confezione è decorata con degli stencil, tipico nella tradizione dell’arte di strada. Sul fronte si trova il logo del progetto Just Art mentre all’interno è annessa una frase significativa legata al quadro scelto. Sul retro è presente una citazione di Pablo Picasso che descrive, stando a Sirante, la ragione per cui l’arte è fondamentale nella vita di ogni giorno: “L’arte scuote dall’anima la povere accumulata nella vita di tutti i giorni“.

Just Art: il primo delivery dell’arte

Just Art è il primo delivery dell’arte. Nasce all’interno di un periodo storico controverso e innegabilmente difficile qual è la pandemia. Lo scopo principale di questo concept? Ridurre la distanza tra l’arte e le persone. Verranno proposte tre opere due volte al mese che potranno essere ordinate e verranno consegnate direttamente a casa. Di ciascun’opera saranno realizzati solamente 30 pezzi. «Crediamo che sia meglio che l’arte venga consegnata a domicilio in un cartone della pizza che lasciata al buio chiusa in una sala di un museo o dentro gli archivi». Il costo? Il prezzo dell’opera e della consegna serve solo ad autofinanziare Just Art, un progetto senza fini di lucro. Nella scatola, è presente l’opera con cornice e una breve descrizione di quest’ultima, nome dell’autore e titolo del quadro. Tutta l’idea di Just Art è racchiusa nella meravigliosa frase di Picasso: “L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”.