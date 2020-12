Fedez in versione Babbo Natale stupisce i suoi fan! Il rapper italiano ha donato in giro per la città di Milano pacchetti con 1000 euro in contanti a cinque persone incontrate. Trovate casualmente, per le vie del capoluogo lombardo. I soldi in questione erano stati donati dai fan del cantante sul canale Twitch per poi essere successivamente affidati (attraverso una diretta social) a cinque persone a caso, per strada. Quest’ultimi sono tutti rappresentanti di categorie sociali in difficoltà e che più hanno pagato la crisi sanitaria dell’emergenza Covid.

Lavoratori colpiti dalla crisi a causa dell’emergenza da Coronavirus e non solo. Fedez, noto rapper italiano, ha girato per la città di Milano distribuendo cinque buste da mille euro ciascuna a rappresentanti delle categorie più in difficoltà a causa del Covid. Un gesto molto importante nonché ricco di significato. Campione di vita e solidarietà. A bordo di una splendida Lamborghini, e con lo zaino preso in prestito dal figlio Leone, Fedez ha iniziato il suo tour per Milano regalando buste contenenti mille euro ciascuna a cinque fortunate persone, scelte fra le categorie più colpite dalla pandemia. A selezionare i cinque fortunati sono stati proprio i follower e seguaci dell’artista, attraverso una votazione sui social.

Campione di solidarietà

Chi sono i cinque fortunati prescelti? I soldi sono andati ad un rider, un senzatetto, un artista, un cameriere ed infine un volontario che lavora a bordo delle ambulanze. Il primo pacchetto da 1000 euro è stato destinato ad una cassiera di un McDrive, poi è stata la volta di una senzatetto. Ultimo il fattorino di una società di delivery, che una volta aperto il tanto e cospicuo regalo è tornato indietro per scattarsi un selfie indimenticabile con Fedez.

Il rapper ha dichiarato: “Il denaro è stato donato dai miei follower sul canale Twitch e hanno deciso loro le categorie sociali cui volevamo dare un sostegno, quelle che più stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus”. “Ci abbiamo messo tre ore a trovare le persone giuste, ma è stato bello”, ha spiegato lo stesso Fedez riportando il tutto sul suo canale Twitch. Ad accompagnarlo in questa splendida avventura in versione “Babbo Natale” il famoso streamer italiano “Panetty”.