Elettra Lamborghini e Afrojack. Il matrimonio da favola e i tre abiti pazzeschi della sposa

Elettra Lamborghini e Afrojack sono finalmente convolati a nozze. Per chi non lo sapesse il matrimonio è stato celebrato sul Lago di Como la settimana scorsa, sabato 26 settembre. La Lamborghini ha optato per un (in realtà tre) bellissimo abito a sirena interamente in pizzo con trasparenze sensuali e una profonda scollatura. Subito dopo la cerimonia, è apparsa felice come non mai stringendo la mano del suo neomarito Nick van de Wall.

La prima foto social da moglie e marito

Elettra Lamborghini e Afrojack sono finalmente convolati a nozze. Dopo aver terminato la cerimonia sono corsi sui social per pubblicare il loro primo post da marito e moglie. La cantante e il dj hanno pubblicato su Instagram uno scatto che li immortala in abiti nuziali. Entrambi hanno scritto, come didascalia, la data delle nozze, dunque il 26 settembre 2020. La caliente Elettra ha poi aggiunto: “Nick & Elettra per la vita”. Invece nelle storie Instagram di Afrojack una foto che lo ritrae stretto in un abbraccio con la sua amata. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Elettra aveva raccontato di come lei e il marito si fossero conosciuti: “Quando ero un po’ più giovane e andavo in discoteca, la mia canzone preferita e delle mie amiche era una sua hit mondiale. Poi attraverso un amico comune ho scoperto che ci saremmo esibiti allo stesso festival e che lui diceva addirittura ai suoi fan: ‘Fatemi conoscere la Lamborghini‘. E così a quel festival, dietro le quinte, è nato l’amore”.

I tre abiti di Elettra

Gli abiti di Elettra sono tutti romantici ma appariscenti, tutti a sirena, modello che fa particolarmente risaltare il suo fisico a clessidra. La bella bolognese lo aveva dichiarato: “Ne voglio uno da sposa, uno classico e uno pop”. E così è stato. L’abito per la cerimonia in chiesa: tutto di pizzo con profili trasparenti e spalline sottili, firmato dall’israeliana Galia Lahav, a cui è stato abbinato un velo tirato indietro. Al ricevimento via libera al secondo abito: il modello scelto da Elettra è di Zuhair Murad, a sirena e dalla linea simile al primo, se non fosse per le maniche lunghe a campana e lo scollo a cuore. Spettacolare, circondato da lampadari di cristallo, fiori sfarzosi e centrotavola imponenti. Il terzo abito, invece, non lascia scanso ad equivoci: è sexy. Per il taglio della torta la Lamborghini ha scelto un abito a bustino senza maniche con uno spacco vertiginoso che arriva fino al tattoo che la cantante ha inciso sul fianco.