Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori. Qualche ora fa è nato il loro primo figlio. Ad informare tutti del lieto evento è stato il regista Viktor Kossakovsky. Il regista ha annunciato pubblicamente il dolce accadimento, approfittando di una proiezione di Gunda, documentario che è stato prodotto, tra gli altri, anche da Joaquin Phoenix. Viktor Kossakovsky ha svelato anche il sesso e il nome del figlio di Joaquin Phoenix e Rooney Mara, il bebè si chiama River in ricordo del fratello dell’attore, venuto a mancare tragicamente nel 1993. A rivelarlo il regista e amico Victor Kossakovsky, che ha presentato il film animalista Gunda, di cui l’attore 45enne è produttore esecutivo, durante il Festival di Zurigo 2020: “Ha da poco avuto un figlio e tra l’altro il suo nome è… un bel bambino chiamato River, quindi non può fare promozione ora”. Le due star infatti, stando alla stampa internazionale, avrebbero accolto il figlio un mese fa.

Joaquin Phoenix, il dolce ricordo del fratello River

La famiglia di Joaquin Phoenix è molto numerosa infatti l’attore è il terzo di cinque figli assieme a River, Rain, Liberty e Summer. La passione per la recitazione, fin da tenera età, era condivisa col fratello più grande, River. River Phoenix inizia a recitare piccole parti sin da bambino, il vero successo arriva con la pellicola Stan by me – Ricordo di un’estate del regista Rob Reiner su soggetto di Stephen King. Nel corso della sua adolescenza River diventò una vera star del cinema soprattutto tra i teenagers. Joaquin Phoenix

River Phoenix tra fama e dipendenza

River iniziò a ricevere proposte contrattuali da due milioni di dollari e circa 34 mila lettere di fan al mese. Non pronto a questa ondata di popolarità, River iniziò a far uso di droghe e alcool. La notte tra il 30 e il 31 ottobre 1993 River muore al Viper Room, locale di Jhonny Depp. Agonizzante tra le braccia del fratello Joaquin Phoenix per overdose di eroina e cocaina. La telefonata di Joaquin al 911 fu registrata e ritrasmessa da varie trasmissioni radio e TV.