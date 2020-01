Stamattina Fedez è partito all’attacco, ancora risate in casa Ferragni, dove pare non si abbia nemmeno un giorno di tregua. Siamo abituati a pensare a Chiara Ferragni come ad una persona composta, sempre sorridente e appropriata in ogni occasione. Non intendiamo ovviamente smentire ciò, ma sottolineare anche altri aspetti (e reazioni) inerenti sua personalità. Quando si sposa un eterno Peter Pan come Federico Lucia, in arte Fedez, si rischia di diventare vittime inconsapevoli dei suoi scherzi. Ebbene, l’ultima burla, postata su Instagram, ad essere stata ideata dal rapper ai danni della moglie Chiara, è stata eseguita magistralmente, con una cura perfetta dei dettagli…

Lo scherzo geniale, povera Chiara!

Lo scherzo è stato condiviso questa mattina sul profilo Instagram di Fedez. Il tutto si è svolto in bagno, dove troviamo Federico con la fotocamera del telefono piazzata sul lavandino e pronta a registrare. Il cantante, tenendo in mano un rigatone, colpisce con una manata il lavandino e richiama l’attenzione di Chiara che nel frattempo era nella stanza a fianco. «Amore aiuto, mi sono fatto male al naso!». Chiara, accorrendo frettolosa alla richiesta di aiuto del marito esclama impaurita: «Amore ma come hai fatto a farti male al naso?». Ed è lì che il genio ha preso forma. Fede, tenendo una mano sul naso, infila il rigatone in bocca e, masticandolo, simula il rumore che fa un osso quando si rompe.

La faccia di Chiara, a quel punto, risulta davvero allarmata, solo che Fedez, non riuscendo più a tenere il gioco e vedendo la reazione eccessivamente preoccupata della moglie, scoppia in una sonora risata. Sputa il rigatone in mano e sotto lo sguardo esterrefatto della moglie si prende una sonora strigliata: «Ma sei scemo? mi sono spaventata! V*****o!». Seguire sui social questo allegro nucleo familiare non è mai stato così divertente… o forse sì, perché non è la prima volta che Fedez si prende il gioco della sua amata Ferry. Un matrimonio che pare all’insegna del buonumore e dell’unione familiare, auguriamo ai Ferragnez tutto il meglio.