Febal Casa porta al Salone del Mobile l’arredamento di design italiano

Febal Casa, azienda leader nella realizzazione di progetti d’arredo e di interior design, ha ottenuto una posizione di rilievo sul mercato internazionale già nei primi anni Sessanta, con la produzione di cucine componibili di alta qualità, dal design curato ed elegante, quale tipica espressione del gusto italiano per l’arredamento.

Il marchio Febal Casa, nel corso del tempo, ha consolidato ulteriormente la propria immagine divenendo un simbolo di qualità e affidabilità, rappresentando il design italiano con prodotti sempre innovativi, utilizzando materiali di pregio e offrendo soluzioni d’arredo uniche ed esclusive per valorizzare ogni ambiente della casa.

Febal Casa per il Salone del mobile, l’evento iconico per il mondo dell’arredamento e del design che si terrà a Milano dal 7 al 12 giugno 2022, intende far conoscere la propria esperienza e la storia di un brand che da sempre condivide con i clienti la passione per il design italiano e l’accuratezza in ogni dettaglio, realizzando progetti su misura.

Eleganza, ricercatezza estetica e versatilità

Febal Casa offre la possibilità di dare vita ad una casa dallo stile personale, realizzando soluzioni personalizzate e impegnandosi per conoscere e comprendere le esigenze dei clienti, con una risposta specifica per ogni esigenza, anche per quanto riguarda il budget disponibile. Il design dal gusto contemporaneo proviene dalla collaborazione che l’azienda porta avanti con studi di progettazione e di architettura, sia italiani che di livello internazionale.

Le proposte di Febal Casa si rivolgono essenzialmente a chiunque sia alla ricerca di soluzioni d’arredo di qualità elevata, proposte ad un prezzo accessibile. Il marchio si rivolge sia ai privati che al settore contract e agli interior designer, diffondendo le proprie idee tramite una rete di oltre cento punti vendita, distribuiti sia sul territorio italiano che nel mondo.

Il valore del design supportato da materiali della migliore qualità

Dalla cucina al soggiorno, dalla sala da pranzo alla camera, dall’ingresso al bagno: grazie a Febal Casa è possibile rimettere completamente a nuovo ogni singolo ambiente con armonia ed equilibrio, scegliendo materiali, design e finiture in grado di definire il contesto secondo la propria personalità e il proprio stile.

L’intento dell’azienda è inoltre quello di poter offrire una gamma sempre più ampia di soluzioni d’arredo, grazie al continuo lavoro di ricerca e alla possibilità di personalizzare l’ambiente di riferimento con finiture e materiali selezionati, offrendo così la massima resa, sia estetica che funzionale.

Il Salone del Mobile: un appuntamento prestigioso per un marchio d’eccellenza

La presenza del Gruppo Colombini, di cui Febal Casa è parte, al Salone del Mobile, il celebre evento dedicato all’arredamento e al design, costituisce un’occasione di eccezionale importanza per l’azienda, e per i diversi brand che fanno capo ad essa, per farsi conoscere ad un pubblico di livello internazionale. Ricordiamo che il Gruppo Colombini attualmente comprende, oltre a Febal Casa, i marchi Rossana, Colombini Casa e Bontempi Casa: quest’ultimo sarà visibile per la prima volta al Salone del Mobile.

L’intento non è semplicemente quello di accogliere i visitatori in un percorso espositivo di oltre 2600 metri quadri, ma di presentare, e soprattutto di condividere, quelli che sono i nuovi progetti e le strategie per rispondere a richieste e desideri sempre più precisi ed esigenti.

Progetti concepiti per offrire la soluzione ideale

Progettare e creare è la mission di Febal Casa, che propone consulenze personalizzate e soluzioni innovative e studiate con estrema attenzione, per ottenere il massimo risultato anche nel caso di misure e conformazioni totalmente al di fuori degli standard.

Professionalità e affidabilità sono i valori basilari del marchio, che mette a disposizione dei clienti un consulente dedicato, incaricato di seguire il progetto fino alla fine e di intervenire per risolvere ogni genere di dubbio o difficoltà.

Un altro valore aggiunto di Febal Casa, e comunque di tutto il Gruppo Colombini, è quello di garantire un servizio di assistenza clienti professionale ed efficiente sia durante tutte le fasi di progettazione e di acquisto, sia successivamente, per risolvere eventuali dubbi o difficoltà.

Scegliere Febal Casa per arredare la cucina e la zona living significa ottenere il massimo senza comunque eccedere nei costi né uscire da quello che è il proprio target prefissato.

Il Gruppo Colombini sarà presente al Salone del Mobile di Milano, Hall 11, Stand D19-E20, dal 7 al 12 giugno 2022.