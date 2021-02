Fabrizio Ferri e la sua villa a Pantelleria: un sogno architettonico a occhi aperti

Stiamo parlando di ben 26 ettari di proprietà del famoso fotografo Fabrizio Ferri. Il posto in cui si trovano è da meravigliarsi e non smettere più, stiamo parlando della paradisiaca isola di Pantelleria. Il legame tra Ferri e l’isolotto siciliano è nato nel 1985 e adesso la sua dimora extra lusso è in vendita. Il prezzo però è rimasto top secret… Possiamo solo immaginare! Guardiamola più da vicino.

Ci troviamo in contrada Scauri, la parte di isola che vede tramontare il sole. 26 splendidi ettari costellati di alberi di ulivo e agrumeti nonché 5 antichi dammusi -una struttura architettonica in pietra, tipicamente siciliana di derivazione arabeggiante- a formare complessi indipendenti. Ogni dammuso è stato ristrutturato e ognuno ed è situato in una posizione suggestiva vista mare. Immancabile la piscina, il bordo compone uno degli spazi chill out in cui potersi rilassare al fresco. La privacy degli ospiti è splendidamente garantita da terrazze e loggiati suggestivi. Oltre a questi cinque dammusi troviamo poi un altro complesso con vista sul paese di Scauri. Un’altra area completamente indipendente dotata di un’ampia sala con loggiato, una cucina e 4 camere, il tutto dotato di raffinati accorgimenti architettonici. In una posizione strategica, sulla collina, troviamo inoltre un fabbricato completamente da ristrutturare.

Fabrizio Ferri è nato a Roma ed è un fotografo notorietà internazionale. Non ha sposato solo l’arte della fotografia, ma si è espanso anche nella regia, nella scrittura, nella musica e nell’imprenditoria. La sua carriera fotografica si dipana tra Londra e New York, luoghi di fascino in cui ha lavorato per le riviste di moda più importanti del mondo. Nel 1997, istituisce a Milano ‘L’università dell’immagine’, primo centro di ricerca sul percorso creativo sinestetico. Nel 2001 Ferri crea il marchio ‘Eataly’, venduto poi a Oscar Farinetti nel 2002. Tra i vari vip ospitati negli anni da Ferri nella sua villa, spicca sicuramente Sting che, proprio in quella casa, ha composto l’album “Mercury Falling”.