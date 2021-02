L’ereditiera più ricca che ci sia ha deciso di mettere al corrente i suoi appassionatissimi 14Milioni di follower su Instagram del più lieto evento che le sia accaduto finora. Pronti a sognare insieme a Paris Hilton?

La plurimilionaria Paris Hilton non ha potuto fare a meno dei suoi follower in un momento come quello appena trascorso. Provate a immaginare: paradiso tropicale, anello da sogno e l’amore della vostra vita su un ginocchio solo per voi. Mica male, vero? È ciò che è accaduto a Paris Hilton alla vigilia di San Valentino, anche se lei ha scelto di piazzarlo sul web il 17 febbraio, giorno del suo 40esimo compleanno. Il video condiviso sul social è decisamente romantico. Con tutta la famiglia Hilton ad assistere alla proposta, l’imprenditore e futuro sposo Carter Reum, in un completo total white, si è inginocchiato davanti a Paris. La proposta è stata documentata sul sito della socialité con una serie di foto e la nostra ereditiera preferita ha rivelato che l’anello sia stato commissionato a Jean Dousset, erede di Cartier.

Non sappiamo ancora in che data si svolgeranno le nozze, ma non dovrebbe volerci molto. Paris Hilton, avvolta in un lungo abito bianco, ha detto “sì, per sempre sì”. Un tenero bacio ha infine apposto il timbro dell’amore sui futuri sposi. Le parole di Paris: “Quando trovi la tua anima gemella lo senti e basta. Io e il mio amore siamo stati insieme sin dal nostro primo appuntamento, e per il mio compleanno ha organizzato un viaggio speciale in un paradiso tropicale. Mentre andavamo a cena a piedi lungo la spiaggia, Carter mi ha portato in una cabana piena di fiori e si è messo in ginocchio davanti a me. Ho detto sì, sì per sempre. Non c’è nessuno con cui preferirei passare il per sempre”.