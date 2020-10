Emily Ratajkowski è incinta. Lieta notizia per tutti i fan della super top più sexy del fashion industry internazionale. Ha sdoganato stereotipi e si è proposta come attivista per diverse giuste cause. Tra copertine patinate e sfilate per le più importanti maison di moda, la sua carriera faraonica si aggiunge di nuovi importanti traguardi. Come il suo celebre brand Inamorata, oppure quando Emily si è recata a protestare contro la nomina alla Corte Suprema di Brett Kavanaugh. Finito infatti nell’occhio del ciclone perché accusato di stupro da parte di alcune donne. Nonostante la forte personalità e carattere di Emrata (questo il suo nickname), ad oggi la ritroviamo più bella che mai, in posa per Vogue, in attesa del suo primo figlio che avrà dal marito Sebastian Bear-McClard. L’annuncio è arrivato con un video postato sul suo profilo Instagram

Emily Ratajkowski è incinta. Avrà un figlio dal marito Sebastian Bear-McClard

Emily e Sabastian sono una delle coppie più seguite sui social: innamoratissimi, più dolci che mai, in compagnia costante di Colombo, il loro cucciolo a quattro zampe (se così si suol dire). Un matrimonio modesto, in segreto, che non ha lasciato spazio ne a sfarzo, ne ad esagerazioni. Il tutto, nella loro vita, risulta molto intimo. Come la notizia della gravidanza di Emily Ratajkowski, scoperta solo ora ed in esclusiva su Vogue. Per la top model si tratta del primo figlio. Emily e il marito non conoscono ancora il sesso del bambino e probabilmente lo scopriranno solo dopo la nascita. Emily ha condiviso qualche scatto del pancione e un breve filmato dove la ritroviamo comunque con un fisico impeccabile e dove ci illustra, altresì, i cambiamenti del suo corpo dovuti dalla gravidanza in corso. Uno dei momenti più belli (per eccellenza) nella vita di una donna. .

Il sesso del bambino non si saprà fino alla nascita

“Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sai cosa vuoi?’ Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo faranno sapere”. Un video che introduce la gravidanza in corso e tutti i cambiamenti che stanno avvenendo nel corpo di Emrata: “La gravidanza è innatamente solitaria; è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte a condividere i dettagli grintosi delle loro gravidanze, alla fine sono solo con il mio corpo in questa esperienza”.

Emily Ratajkowski: il parto è previsto tra circa sei mesi

Il parto è previsto tra circa sei mesi, e la Ratajkowski si gusta ogni momento della sua dolce attesa: “Sono completamente e innegabilmente impotente quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda la mia gravidanza: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. E sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia”. Qui di seguito il suo primo look prémaman.