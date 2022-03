Il miliardario e la compagna hanno deciso di allargare la famiglia, è così arrivata la seconda figlia. Due anni dopo aver avuto il primo figlio, battezzato X Æ A X-II ma dalla famiglia chiamato semplicemente “X”, la coppia ha deciso di regalare una sorellina al primogenito. E così la famiglia si allarga ed Elon Musk e Grimes diventano per la seconda volta genitori grazie ad una madre surrogata. Ma vediamo di saperne di più, sulla coppia e su questa seconda nascita.

Il rapporto indissolubile, seppur non tradizionale, della coppia

E’ curioso il modo in cui la notizia di una seconda figlia da parte della coppia sia emersa a galla. Ebbene a quanto pare durante un intervista realizzata da Vanity Fair il giornalista Devin Gordon avrebbe sentito i pianti di un neonato. Gordon stava chiacchierando con Grimes, Claire Boucher il vero nome, sull’uscita del suo prossimo album space opera, Book 1, quando qualcosa gli interruppe. Alla domanda spontanea del giornalista se la ragazza fosse di nuovo mamma lei inizialmente ha risposto: “Non sono libera di parlare di queste cose”.

Poi, nel corso dell’intervista qualcosa è trapelato. Grimes ha raccontato che lei e il CEO di Tesla e Space X hanno avuto una bambina da una madre surrogata, a dicembre. Lo scorso settembre la coppia si era lasciata. Ed anche se ad oggi non possono definirsi una coppia tradizionale, l’affetto tra i due non si è mai spento. “Siamo molto fluidi, viviamo in case separate, siamo migliori amici. Ci vediamo sempre, ma abbiamo le nostre cose da fare e non mi aspetto che gli altri capiscano”.



La compagna di Musk ci tiene anche a precisare “E’ il periodo migliore della mia vita” e racconta il desiderio, nonostante tutto, di una famiglia numerosa con Elon. Tra l’altro, subito dopo la separazione dei due lo scorso settembre l’imprenditore non perse tempo a lasciar dichiarato sul PageSix : “Sì, siamo semi separati, ma ci amiamo ancora”, “Ci vediamo spesso e siamo in ottimi rapporti”. Tanto da decidere di mettere al mondo un’altra figlia dal nome impronunciabile.” E così è stato. Elon Musk e Grimes tornano ad essere genitori, e il nome della nuova arrivata è ricco di significati. Scopiamo di che nome si tratta.

Il ricco significato del nome della piccola

Il nome completo della figlia della coppia è Exa Dark Siderael. Ma così come il complicato nome del primogenito è stato poi semplificato dalla famiglia in "X", la piccola pare verrà soprannominata da mamma e papa come "Y". Exa, racconta Grimes, è un termine informatico, mentre Dark si riferisce all'ignoto. "Le persone lo temono. Ma in realtà materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro Universo". E Siderael? "È il tempo vero dell'Universo, delle stelle e dello spazio profondo, non il nostro tempo relativo sulla Terra" ma non solo. Il nome rimanda anche al personaggio preferito della musicista ne Il Signore degli Anelli.