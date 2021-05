Buon compleanno a Elodie, oggi la bellissima cantante compie 31 anni. Dopo aver cercato di entrare a X Factor nel 2009, appena diciottenne, accede alla scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2015, dove arriva seconda. Nel 2017 è a Sanremo con “Tutta colpa mia”, ancora nel 2020 con “Andromeda” ed è ospite in una delle serate del Festival nel 2021. Ha pubblicato tre album in studio, “Un’altra vita”, “Tutta colpa mia” e “This is Elodie”. Ha collezionato diversi tormentoni come “Nero Bali” nel 2018 (insieme a Gue Pequeno e Michele Bravi), “Margarita” nel 2019 (con Marracash) e “Guaranà” nel 2020. Da circa quattro anni è legata sentimentalmente al rapper Marracash.

Elodie, oggi è il suo compleanno: dalla borgata ad Ambassador Bvulgari

Elodie è nata e cresciuta al Quartaccio, uno dei quartieri più periferici della Capitale, da padre italiano e madre francese creola, originaria della Guadalupa nelle Antille francesi. Dopo aver lasciato la carriera da modella ed essere stata eliminata durante le fasi iniziali di X Factor nel 2009, Elodie ha esordito nel 2015 nel talent show Amici di Maria De Filippi. Un’infanzia difficile nel quartiere Quartaccio, Elodie ci ha vissuto insieme a sua sorella fino a quando ha compiuto 19 anni e si è trasferita a Lecce. “C’erano famiglie di tutti i tempi. Famiglie che spesso fanno fatica. Queste case non sono mai state finite veramente. Nell’88 la gente è entrata ma non erano finite nemmeno le fognature. Io avevo la muffa che era metà parete, era tutto nero, abbiamo dovuto togliere i termosifoni per fare i muri che permettessero di isolare”.

Oggi la cantante italiana Elodie è la nuova Ambassador di Bvlgari per l’Italia. Attraverso i suoi canali social Elodie ha dato l’annuncio ai fan. Elodie entra a far parte della Bvlgari family, ammirata per il suo spirito audace, inclusivo ed anticonformista, che ben rispecchia la donna Bvlgari, unito ad un fascino spontaneo, una naturale sensualità e al grande talento, spiega Bvlgari. La sua “storia di ribellione, determinazione e coraggio fanno di Elodie la protagonista di una favola contemporanea che ha incantato milioni di fan in tutta Italia”, è possibile leggere in una nota stampa.