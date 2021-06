Elettra Lamborghini ha annunciato sul suo seguitissimo profilo Instagram l’uscita di un nuovo progetto, un EP dal titolo “Twerking Beach” disponibile in versione digitale a partire dal 25 Giugno. L’album, che arriverà in forma fisica il 9 Luglio, è già disponibile per il pre-save e pre-order, anche autografato, in un numero limitato di copie. Con tutti questi successi e nuovi progetti, quanto guadagnerà la famosa cantate ed ereditiera?

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini nasce a Bologna il 17 maggio del 1994, nota inizialmente per essere la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota casa automobilistica omonima. Successivamente la ragazza iniziata a farsi apprezzare non solo per il suo cognome ma anche per la sua musica. Diventa infatti in poco tempo una star della musica reggaeton. Cavalcando l’onda della popolarità del genere musicale pubblica Pem Pem nel 2018 che fu un successo mondiale. Grazie allo spagnolo utilizzato nelle canzoni la Lamborghini si fa conoscere non solo in Italia ma anche in Europa e Sud America.

Dopo il primo successo musicale la vita di Elettra Lamborghini cambia e diventa un vero e proprio personaggio pubblico. Partecipa infatti come coach a The Voice of Italy, ha preso parte al Grande Fratello Vip spagnolo, all’Isola dei famosicome opinionista ma anche ad altri programmi, qualiSuper Shore e Riccanza. Di recente l’abbiamo vista in qualità di ospite del programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino su Rai 2.

A quanto ammonta il patrimonio di Elettra?

La risposta in realtà è che non lo sa neanche lei. Tra il fatto che la cantante proviene da una delle famiglie più ricche d’Italia, aggiungendo il matrimonio con uno dei Dj più pagati al mondo (Afrojack). E senza tralasciare l’importante successo che lei stessa si è portato a casa, con le sue canzoni e la partecipazione a vari programmi. Crediamo che davvero neanche la stessa Elettra sappia quantificare il proprio patrimonio.

In un’intervista di qualche anno fa ha rivelato di aver perso il senso del denaro, tra interventi di chirurgia estetica, abiti e accessori costosissimi (ha più di 40 piercing micro-dermal fatti di diamanti), e auto di lusso. Durante la sua partecipazione al Grande Hermano Vip, Elettra avrebbe svelato a un’altra concorrente di avere 160.000 euro in diamanti solo nell’orecchio sinistro.