Eiswelt Gelato, la gelateria che ha ideato l’originale gelato a forma di animale, ha lanciato la sua nuovissima novità. La collezione di personaggi che non potevamo amare più di così: Baby Yoda! Il negozio, che ha sedi a Los Angeles e in Giappone, sta ossessionando l’intero pianeta con l’adorabile creatura verde del famoso spinoff Disney + Star Wars, The Mandalorian.

I gusti di Baby Yoda gelato

Baby Yoda è disponibile in nei gusti di gelato verde come il matcha, l’avocado, il pistacchio o il tè verde e può essere ordinato in una tazza o in un cono. Baby Yoda sarà disponibile solo fino alla fine di febbraio, quindi assicurati di averne uno finché puoi! Nel frattempo, guarda le simpatiche foto per dare un’occhiata più da vicino a questi coni così carini, originali e soprattutto instagrammabili.

Cosa fai lì seduto sul divano se non hai mai guardato The Mandalorian della Disney? Lo spinoff di successo Disney + Star Wars ha invaso le sale ed ha provveduto a creare un eroe inaspettato. E no, non è Mando stesso. Baby Yoda è diventata la star imperdibile e indiscussa della serie, e ora i coni gelati Baby Yoda esistono nella gelateria di Los Angeles. Voci di corridoio dicono siano anche molto buoni. La gelateria di Los Angeles Eiswelt Gelato ha creato un adorabile remake di Baby Yoda in forma di gelato.

Il magazine Popsugar riferisce che il cono gelato sia stato creato utilizzando tutti i gusti verdi del negozio, come pistacchio, matcha, avocado e tè verde. Inoltre, puoi ottenere il dolce gelato a tema Star Wars in una coppetta, ma solo se non vuoi che il tuo baby Yoda ti si sciolga sulla mano. L’adorabile gelato sembra essere stato creato usando una sola pallina di uno dei gusti verdi, due occhi di biscotto neri e orecchie verdi e rosa preesistenti. Orecchie pensate per assomigliare alla caratteristica distintiva di Yoda. Mentre Eiswelt Gelato non ha mai affermato che il dessert fosse ispirato a Baby Yoda (sai, copyright e tutto il resto), è comunque difficile negare che la somiglianza sia lampante.