Mentre non c’è tempo migliore dell’estate per rinfrescarsi, i cubetti di ghiaccio sono un eroe per la cura della pelle durante tutto l’anno. Funzionano come un primer trucco naturale e anche per rassodare gli zigomi, sono un’arma segreta per molti top facialist e makeup artist.

La star di YouTube Lisa Eldridge conta su secchiate di ghiaccio per combattere le prime ore all’alba sul set, ma anche per i modelli con il jet-lag. Il rossore è il tuo problema? Poni un cubetto congelato sopra la tua bocca, dove vivono i recettori per i vasi sanguigni della tua faccia. Non importa in che stato sia il tuo viso, gli esperti consiglieranno sempre un fresco-out-of-the-freezer cubo, soprattutto se miscelato con tè verde, caffeina, o latte (!), può contribuire ad aumentare la circolazione del sangue, ridurre al minimo pori, e lenire l’infiammazione rendendo la tua pelle luminosa.

Il trucco di Kate Moss

Per ottenere il bagliore in un super passo veloce, bisogna fare come Kate Moss. Ispirata dall’approccio vanitoso di Joan Crawford in Mommie Dearest, la modella di 45 anni è conosciuta per immergere la sua faccia in un lavandino di acqua ghiacciata per contrastare il gonfiore mattutino.

Per pelli e anime più sensibili, Henriksen suggerisce un’alternativa leggermente modificata alla tecnica di immersione del viso: dopo aver riempito una ciotola con un terzo di latte intero, che contiene la vitamina A rigenerativa delle cellule e l’acido lattico esfoliante, aggiungere cubetti di ghiaccio prima di inzuppare un panno viso nella miscela per poi cominciare la messa in posa. «Tenere su tutto il viso per 15 secondi e ripetere fino a cinque volte» dice.

Un’altra tecnica sarebbe attingere alla tendenza globale di bellezza che vuole il viso sodo e rimpolpato. Munirsi del solito cubetto, solo che anziché di ghiaccio, questa volta sarà di latte intero, scolpire e lavorare dal centro del mento lungo la mascella al lobo dell’orecchio, poi verso l’alto sugli zigomi, sotto la regione dell’occhio, e attraverso la fronte, dice. Ripetere il massaggio per 5 minuti per ottenere l’effetto rassodante.