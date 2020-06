Nella serata di oggi, venerdì 5 giugno 2020, un’eclissi di Luna sarà nitidamente visibile nei cieli d’Italia. Il lasso di tempo in cui potremo godere di questo spettacolo non sarà prolungato, l’eclissi penombrale di Luna sarà visibile dalle ore 19.45 in punto. Alle 19.45 corrisponderà anche il momento topico dell’eclissi, ossia il frangente in cui l’eclissi parziale penombrale di Luna raggiungerà il massimo del suo oscuramento all’interno del cono di penombra. Un fenomeno reso possibile grazie alla presenza della Terra davanti alla Luna. La Luna apparrà dunque più buia del normale offrendoci uno spettacolo davvero suggestivo e, perché no, con un tocco mistico. Quanto durerà l’eclissi lunare?

Il fenomeno, come già scritto, avrà inizio alle 19.45 si verificherà un’eclissi penombrale di Luna, che sarà visibile dalle ore 20.00 per quanto riguarda il nostro Paese. Il momento di maggior oscuramento sarà raggiunto intorno alle ore 21.26, poi il fenomeno astronomico dovrebbe terminare poco dopo le 23. Per chiunque non possa godere dello spettacolo di stasera, 5 giugno 2020, non ha che da attendere un mese preciso. Infatti il 5 Luglio 2020 la Luna ci offrirà una nuova eclissi penombrale. Il nostro satellite si troverà però nella costellazione del Sagittario, quindi bassa sull’orizzonte Sud-Est, ed entrerà in fase di eclissi quando sarà quasi scesa al di sotto della linea dell’orizzonte.

Cos’è un’eclissi penombrale di Luna e come vederla in streaming

Un’eclissi penombrale di Luna accade esattamente quando la Terra si trova fra il Sole e la Luna, allineata con i due astri e la Luna si trova in fase di plenilunio. Durante un’eclissi di questo tipo il nostro satellite naturale attraversa la parte più esterna del cono d’ombra che la Terra proietta nello spazio. Quello descritto è dunque di un fenomeno meno intenso delle eclissi di Luna totali o parziali, ma non per questo meno ammaliante. Chi per qualche ragione non potrà uscire all’aperto o affacciarsi ad un balcone esposto a sud-est, potrà comunque seguire lo spettacolo dell’eclissi penombrale lunare. Il sito Virtual Telescope trasmetterà online la diretta in streaming dell’evento astronomico, per cui al bando le scuse, perdersela è impossibile!