Ed ecco che in questo clima di rassegnazione un’ottima notizia giunge, se non per riaccendere la speranza, per farci almeno sognare. Tanti settori sono messi a durissima prova già da marzo del 2020, tra cui quello delle compagnie aeree. La notizia si fa largo dalla compagnia easyJet, che ha dichiarato un aumento delle prenotazioni per quanto riguarda i pacchetti “easyJet Holidays”. Promozioni che riguardano la prossima estate e che nell’ultimo periodo hanno fatto boom.

Si parla di un aumento delle prenotazioni per le vacanze estive del 250% rispetto allo scorso 2020. Indice del fatto che le persone vogliano lasciarsi alle spalle questo periodo di ali tappate e mura domestiche. Andare in vacanza al più presto possibile sembra proprio la soluzione. “Sappiamo che esiste una domanda repressa, l’abbiamo visto ogni volta che le restrizioni sono state allentate”, ha dichiarato all’emittente BBC Johan Lundgren, amministratore delegato della compagnia aerea easyJet. Aggiungendo: “Siamo molto contenti di vedere che i nostri clienti stanno progettando le loro vacanze estive”. I dati super positivi sono riferito nella fattispecie al mercato inglese, anche se i dati della compagnia low-cost si riferiscono alle prenotazioni avvenute in tutto il mondo.

La BBC incorona maggio come mese principe prescelto per le vacanze del 2021. Ma non solo easyJet, perché a scendere in campo è anche la ben nota Ryanair, che ha proposto tantissime mete di viaggio a prezzi davvero stracciati. Dopo i migliaia di tagli al personale e le moltissime tratte annullate, questo improvviso boom di prenotazioni dona un po’ di respiro a quelle compagnie che da mesi erano rimaste in un limbo. Stando ai dati positivi comunicati dal CEO di easyJet, che si è detto fiducioso che la campagna vaccinale in corso nel Regno Unito, si spera di aver trovato la chiave per sbloccare nuovamente i viaggi.