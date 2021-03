E’ nata Vittoria: la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez

E’ nata Vittoria. Grande gioia per la famiglia Ferragnez. La bambina è la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. L’annuncio su Instagram. “La nostra Vittoria” con un cuoricino, una foto insieme alla piccola, con la mano del papà che spunta nell’inquadratura: così Chiara Ferragni su Instagram annuncia la nascita della sua secondogenita Vittoria. Tantissimi gli auguri ricevuti tra cui quelli di Dua Lipa che scrive “Congrats guys!!!! So happy for you” e di Simona Ventura, oltre che delle sorelle di Chiara.

“La nostra Vittoria”: così Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato attraverso un tenero gioco di parole la nascita della loro figlia, la secondogenita. La bambina è nata oggi 23 marzo 2021 e i follower e fan della coppia più attenti avevano già un indizio. Sì, perché sul palco di Sanremo di quest’anno, il cantante aveva indossato una maglietta con le iniziali di famiglia: se F, C ed L (Leone, il primo figlio) si spiegavano da sé, c’era un mistero ora svelato su quella “V”. Per poco Vittoria non si è affacciata alla vita nei giorni di Sanremo.

A pochi giorni dall’inizio della 39esima settimana, il 23 marzo 2021, Chiara Ferragni ha partorito la sua seconda figlia. Chiara Ferragni e Fedez nel post dedicato alla figlia hanno finalmente rivelato il suo nome per intero: Vittoria Lucia Ferragni. Dato il momento intimo e famigliare, comprensibilmente, sui propri profili Instagram, Fedez e Chiara Ferragni non hanno aggiunto nulla a quello che una bella foto e “La nostra Vittoria”. Una didascalia che già parla da sé. Anche Vittoria, come Leone, porterà entrambi i cognomi dei genitori: la decisione è stata presa dalla coppia per opporsi a quella che avvertono come una tradizione patriarcale. E dopo un anno di pandemia forse il nome della bambina è anche un augurio di sconfiggere per sempre il Covid-19 e lasciarci alle spalle questo periodo così difficile e controverso. La piccola, a differenza del fratellino Leone che è nato a Los Angeles e ha anche la cittadinanza americana, ha visto la luce a Milano. Proprio le restrizioni dovute al COVID hanno avuto un ruolo determinante in questa scelta.