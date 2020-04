La rivista Forbes classifica ogni anno le donne miliardarie più ricche del mondo, ecco l’elenco. 244 le donne quotate tra i miliardari del mondo dal 10 aprile 2019, rispetto alle 242 di marzo 2018. Scopriamo e invidiamo le prime 10!

1 Françoise Bettencourt Meyers

Françoise Bettencourt Meyers è un’erede miliardaria francese e autrice di commenti biblici e trascrizioni ebraico-cristiane. Unica figlia ed erede di Liliane Bettencourt, la sua famiglia possiede la compagnia L’Oréal. Ha sposato Jean-Pierre Meyers, nipote di un rabbino assassinato ad Auschwitz, ha due figli: Jean-Victor (1986) e Nicolas (1988). Il suo matrimonio causò polemiche a causa del processo di suo nonno Eugène Schueller per la collaborazione con il governo nazista; era il fondatore di L’Oreal.

2 Alice Louise Walton tra le donne più ricche del mondo

Alice Louise Walton, nata il 7 ottobre 1949, è un’erede americana della fortuna di Walmart Inc. È figlia del fondatore di Walmart Sam Walton e Helen Walton, e sorella di S. Robson Walton, Jim Walton e il defunto John T. Walton. Nel settembre 2016, possedeva oltre 11 miliardi di dollari in azioni Walmart. Ad aprile 2019, è stata classificata come la sedicesima persona più ricca del mondo e la seconda donna più ricca, con un patrimonio netto stimato di $ 45 miliardi.

3 Jacqueline Mars

Jacqueline Mars, nata il 10 ottobre 1939, è un’erede e un investitore americana. È la figlia di Audrey Ruth (Meyer) e Forrest Mars, Sr., e nipote di Frank C. Mars, fondatori della società americana di caramelle Mars, Incorporated. A giugno 2018, Mars è stato classificato da Forbes come la 38a persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di $ 23,2 miliardi.

4 Yang Huiyan

Yang Huiyan, nata nel 1981, è una donna d’affari miliardaria cinese. È una sviluppatrice di proprietà e l’azionista di maggioranza di Country Garden Holdings, una partecipazione trasferita a lei da suo padre Yang Guoqiang nel 2007. È la donna più ricca in Asia. Yang è laureato nel 2003 in Bachelor of Arts / Science, Ohio State University. Suo padre Yang Guoqiang ha avviato la società immobiliare Country Garden nel 1997 e le ha trasferito il 70% delle azioni di Country Garden prima della sua IPO nel 2007. A giugno 2019, Yang aveva un patrimonio netto di US $ 21,2 miliardi. Yang è vicepresidente del comitato di governance del consiglio di amministrazione e ha contribuito a raccogliere 410 milioni di dollari vendendo nuove azioni nel 2014.

5 Susanne Klatten

Susanne Hanna Ursula Klatten, nata il 28 aprile 1962, è un’erede miliardaria tedesca, figlia di Herbert e Johanna Quandt. A partire da febbraio 2020, il suo patrimonio netto era di $ 21,0 miliardi di dollari, rendendola la donna più ricca della Germania e la 46a persona più ricca del mondo. Klatten è nata a Bad Homburg, in Germania. Dopo essersi laureata in finanza aziendale, ha lavorato per l’agenzia pubblicitaria Young & Rubicam a Francoforte dal 1981 al 1983. A cui è seguito un corso di marketing e management presso l’Università di Buckingham e un MBA presso la IMD Business School di Losanna specializzato in pubblicità. Ha maturato ulteriori esperienze commerciali a Londra con Dresdner Bank, la filiale di Monaco di consulenza aziendale McKinsey e la banca Bankhaus Reuschel & Co. Riconoscendo che la sua ricchezza a volte potesse rappresentare un problema, ha spesso lavorato in incognito sotto lo pseudonimo di Susanne Kant.

6 Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs, nata il 9 novembre 1963, è una donna d’affari americana, dirigente e fondatrice di Emerson Collective. Organizzazione a impatto sociale che, tra le altre attività di investimento e filantropiche, sostiene le policy in materia di istruzione e riforma dell’immigrazione. Ma anche giustizia sociale e conservazione dell’ambiente. È co-fondatrice e presidente del consiglio di College Track, che prepara gli studenti svantaggiati delle scuole superiori per il college. Powell Jobs risiede a Palo Alto, in California, con i suoi tre figli. È vedova ed erede di Steve Jobs, co-fondatore ed ex CEO di Apple Inc. Gestisce Laurene Powell Jobs Trust.

7 Abigail Pierrepont Johnson

Abigail Pierrepont Johnson, nata il 19 dicembre 1961, è una donna d’affari miliardaria americana. Dal 2014 Johnson è presidente e amministratore delegato della società di investimenti americana Fidelity Investments (FMR), e presidente della consociata internazionale Fidelity International (FIL). Fidelity è stata fondata da suo nonno Edward C. Johnson II. Suo padre Edward C. “Ned” Johnson III rimane presidente emerito di FMR. A partire da marzo 2013, la famiglia Johnson possedeva una partecipazione del 49% nella società, con la stessa Johnson che deteneva una stima del 24,5%. Nel novembre 2016, Johnson è stata nominata CEO , dandole il pieno controllo di Fidelity con 45.000 dipendenti in tutto il mondo. La ricchezza di Johnson è di circa $ 16 miliardi, che la rendono una delle donne più ricche del mondo. È stata nominata da Forbes come la persona più ricca delle 50 città più grandi d’America nel 2016 e si è classificata al 7 ° posto come Power Women nel 2019.

8 Iris Balbina Fontbona González tra le donne più ricche del mondo

Iris Balbina Fontbona González, nata nel 1942, è una donna d’affari miliardaria cilena, vedova di Andrónico Luksic Abaroa, dall’eredità di Antofagasta PLC. È la persona più ricca del Cile, la quinta più ricca dell’America Latina, l’ottava donna più ricca del mondo e la 91a persona più ricca del mondo. Fontbona ha acquisito la sua ricchezza dopo la morte di suo marito, Andrónico Luksic Abaroa, venuto a mancare nel 2005 per cancro. La maggior parte del business del marito è andato ai loro tre figli, Guillermo, Jean Paul e Andronico. Jean Paul gestisce Antofagasta, il gruppo minerario del rame del Gruppo Luksic e una delle più grandi compagnie minerarie del mondo.

9 Georgina Hope “Gina” Rinehart

Georgina Hope “Gina” Rinehart , nata Hancock, nata il 9 febbraio 1954, è una magnate ed erede australiana. Rinehart è presidente di Hancock Prospecting, una società privata di esplorazione ed estrazione mineraria fondata da suo padre, Lang Hancock. È una delle persone più ricche dell’Australia. Forbes stima il suo patrimonio netto nel 2019 a $ 14,8 miliardi di dollari come pubblicato nell’elenco delle 50 persone più ricche dell’Australia. The Australian Financial Review stima il suo patrimonio netto nel 2019 a A $ 13,81 miliardi come pubblicato nell’elenco finanziario di Rich Review. Senza alcun dubbio una delle donne più ricche del mondo.

10 Kwong Siu-hing tra le donne più ricche del mondo

Kwong Siu-hing, è la matriarca della famiglia Kwok. Controlla il conglomerato Sun Hung Kai Properties, il più grande promotore immobiliare di Hong Kong. A partire dal 2008, Kwong controlla efficacemente circa il 41,53% delle azioni di SHK Properties attraverso un trust familiare, quindi è stata considerata la principale azionista della società. La famiglia Kwok è stata classificata come la terza nelle famiglie più ricche dell’Asia da Forbes, con un patrimonio netto di 40,4 miliardi di dollari.