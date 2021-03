Ville di lusso, un resort e sì, anche un campo da golf. Donald Trump sta costruendo un enorme resort turistico in Indonesia e il suo enorme studio cinematografico sarà la risposta asiatica a Hollywood. L’ex presidente Trump è tornato a fare ciò che gli riesce meglio. No, niente di nemmeno lontanamente legato alla politica. Si tratta di qualcosa che conosce bene, ossia dei suoi considerevoli interessi commerciali in patria e all’estero.

Donald Trump conquista l’Indonesia: uno studio cinematografico tutto suo

Il magnate Hary Tanoesoedibjo, miliardario indonesiano, è a capo di Lido City, un progetto ombrello situato a circa 60 km a sud della capitale di Giacarta, nell’area di Bogor. Proprio l’area in cui la Trump Organization gestirà ville di lusso, un resort e un campo da golf. Il presidente esecutivo del gruppo MNC, Tanoesoedibjo, ha dichiarato in un messaggio di testo: “Per circa 1.000 ettari a Bogor Regency, è stato ottenuto un permesso speciale per la zona economica. La designazione significa che il progetto può beneficiare di tagli alle imposte sulle società, tagli alle imposte sulle vendite di beni di lusso e ottenere un po ‘di clemenza sui permessi “. Lui spera che questi studios Movieland possano essere la risposta dell’Indonesia a Hollywood. Secondo i rapporti e le proiezioni, Lido City potrebbe attrarre investimenti per 2,4 miliardi di dollari e 3,17 milioni di turisti all’anno fino al 2038.

Detto questo, non era chiaro se l’Organizzazione Trump avrebbe beneficiato di agevolazioni fiscali, poiché MNC non ha rivelato alcuna partecipazione agli schemi sulla gestione degli immobili. Lo studio cinematografico non è l’unico investimento straordinario che i Trump stanno facendo in Indonesia. Stanno anche collaborando di nuovo con MNC al progetto di Bali che includerà un hotel a sei stelle e un campo da golf. Siamo sicuri che questa sarà un’impresa di successo poiché Bali sarà libera dalle grinfie della pandemia di Covid-19 e potrà riprendere appieno la sua economia basata sul turismo. Attualmente, anche i migliori e più noti hotel di Bali sono abbandonati e stanno subendo il duro colpo della pandemia in corso.