La migliore routine anti-età a 50 anni è un’adeguata cura della pelle a 20 anni. È una verità che le donne coreane hanno imparato a conoscere prima del mondo, scegliendo di optare per un approccio preventivo già dai sei mesi di età. Ecco i sei mantra della Beauty Routine Coreana.

Prima la pelle, poi il trucco

Tempo fa ci si concentrava molto di più sul trucco piuttosto che alla cura della pelle. Con tutto ciò che questo comporta quindi andare a letto senza prima essersi struccati adeguatamente, il lavaggio del viso senza uno specifico detergente oppure non sapere neanche cosa voglia dire esfoliazione. Nella beauty routine Coreana invece, questi sono tutti passaggi fondamentali ed essenziali che chiunque ha ben in mente. Infatti vi è una scienza dietro la doppia pulizia del viso, del tonico giusto e della crema idratante leggera. Tutto seguito sempre da una crema solare, anche d’inverno.

La beauty Routine Coreana: «Prevenire è meglio che curare»

La beauty routine Coreana si fonda sulla filosofia del skin-first. Questo approccio si concentra sul trattamento dei problemi della pelle alla radice, piuttosto che sui sintomi. La filosofia preventiva entra in gioco nei trattamenti anti-età e viene praticato un approccio precauzionale con ingredienti calmanti e nutrienti. Un esempio? L’artemisia e il ginseng, che vengono utilizzati nelle routine di cura della pelle su tutta la linea.

L’educazione della pelle inizia presto

I coreani sono incredibilmente esperti della loro pelle fin dalla giovane età. Gli viene infatti insegnata l’importanza della protezione solare fin da piccoli. Visitano un dermatologo non per risolvere problemi, ma anche solo per verificare la salute della pelle. Infine si prendono il tempo per dedicarsi alla cura della pelle in più fasi, che considerano una delizia e una parte della loro beauty routine di benessere, non un lavoro ingrato.

L’età non è un ostacolo per la cura della pelle

La cura della pelle preventiva nella beauty routine Coreana inizia quando si comincia ad applicare la protezione solare o ti prendi cura della tua pelle. Infatti non è mai troppo tardi per intervenire. Il sole infatti danneggia la pelle in modo irreversibile contribuendo all’invecchiamento in età avanzata. Questo approccio promuove un aspetto giovanile a lungo termine aiutando a proteggere la pelle e mitigare i danni ossidativi quotidiani causati dall’inquinamento e dal sole.

Gli umidificatori sono per tutti

L’umidificatore viene utilizzato dei Coreani perché sono convinti che l’umidità nell’aria abbia un impatto diretto sulla salute della pelle. «Quando il livello di umidità è più alto nell’aria intorno a noi, c’è poca evaporazione dell’umidità dalla pelle nell’ambiente», spiega il savant della cura della pelle con sede a New York, e aggiunge: «Tuttavia, quando l’aria è secca, come quando si trascorrono lunghi periodi di tempo in una stanza con aria condizionata, l’acqua evapora facilmente dall’epidermide. Questo può portare a pelle secca, screpolata e disidratata, lasciandoti anche più suscettibile a eruzioni cutanee, linee sottili e rughe. Gli umidificatori possono aumentare l’umidità nell’aria all’interno del tuo ambiente interno e possono aiutare la pelle a trattenere l’umidità nella sua barriera».

Natura vs cultura nella Beauty Routine Coreana

Il 70% della tua pelle è dettato dalla tua genetica, ma il 30% della tua pelle può essere modellato dal tuo stile di vita e dal tuo impegno nel prenderti cura della tua pelle. La cura della pelle riguarda principalmente la prevenzione, il che significa che investire tempo e spazio nel prendersi cura della propria pelle ora garantirà una pelle più liscia, più chiara e più elastica in futuro.