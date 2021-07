Pelle, unghie e capelli in menopausa: l’integratore per la loro cura

La menopausa, che inizia ufficialmente un anno dopo l’ultima mestruazione, può portare con sé notevoli cambiamenti alla pelle e ai capelli. La pelle può diventare secca, flaccida e sottile. Potresti notare più peli sul viso e meno sul cuoio capelluto.

Ciò dipende dal fisiologico calo ormonale. Pelle, capelli e unghie infatti, sono sensibili agli ormoni sessuali prodotti dalle ovaie (estrogeni, progesterone e ormoni androgeni).

La loro carenza colpisce tutte le componenti della pelle e provoca diversi effetti:

riduzione della capacità dello strato corneo di mantenere l’idratazione,

diminuzione dello spessore della cute,

riduzione del collagene

diminuzione dell’acido ialuronico e dell’acqua

diminuzione della vascolarizzazione.

Ecco perché le rughe peggiorano e i solchi si affondano. La pelle si secca e diventa meno setosa.

Ma la mancanza degli estrogeni impatta anche su capelli e unghie. I capelli diventano più sottili e meno folti. In molte donne è frequente il diradamento, la rottura o la perdita di capelli. Le unghie si fanno più fragili e si spezzano con maggiore facilità.

L’integrazione giusta per la cura di pelle, capelli e unghie in menopausa

Gli effetti del calo ormonale su pelle, capelli ed unghie possono essere prevenuti e ridotti con la giusta integrazione alimentare adatta alle donne in menopausa .

Esistono in commercio molti integratori indicati per la donna in menopausa, formulati con ingredienti attentamente studiati e mixati per aiutare la donna a prevenire, contrastare e controllare i più comuni sintomi della menopausa come le temute vampate di calore.

Ma i fastidi della donna in menopausa non sono solo vampate e sudorazione! Anche i cambiamenti estetici che colpiscono la donna in menopausa possono destare ansia, fastidio e preoccupazione.

Ovviamente, per ottenere lo splendore di pelle e capelli è importante anche mantenere una alimentazione sana ed equilibrata, avere un sonno adeguato e cercare di ridurre al minimo lo stress!