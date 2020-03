Rihanna ha fondato la Clara Lionel Foundation nel 2012. L’organizzazione no profit, chiamata così in onore dei nonni, finanzia l’istruzione e i programmi di risposta alle emergenze in tutto il mondo. La Fondazione Clara Lionel ha annunciato la donazione in una dichiarazione diffusa sabato.

«Quando abbiamo iniziato quest’anno, non avremmo mai potuto immaginare come il Coronavirus avrebbe cambiato così drasticamente le nostre vite», ha affermato la fondazione.

I 5 Milioni donati attraverso la CLF non sono l’unica iniziativa di Rihanna. Solo pochi giorni fa la star del pop aveva donato 700mila dollari alle Barbados per acquistare ventilatori polmonari.

La cantante e imprenditrice barbadiana ha scelto la sua fondazione, la Clara Lionel Foundation, per indirizzare i fondi alle associazioni e agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus. «Non importa chi sei o da dove vieni, questa pandemia ci riguarderà tutti. E per i più vulnerabili del mondo, il peggio potrebbe ancora venire». La fondazione ha donato i fondi a Direct Relief, Feeding America, Partners in Health, COVID-19 Solidarity Response Fund dell’Organizzazione mondiale della sanità e International Rescue Committee, tra gli altri. Clara Lionel Foundation ha affermato che il suo obiettivo è “mobilitare immediatamente un’ampia risposta lavorando con partner sul campo”.

I fondi stanziati da Rihanna andranno alle banche alimentari locali, accelerando i test in paesi come Haiti e Malawi e attrezzature di protezione per gli operatori sanitari di prima linea. La donazione aiuterà anche a proteggere le comunità native fornendo loro risorse per combattere il virus. Altre celebrità – tra cui Justin Timberlake, Donatella Versace e molti giocatori della NBA – hanno anche donato fondi per aiutare le scuole, gli ospedali e le banche alimentari sopraffatte dalla pandemia. Anche una delle coppie più amate di Hollywood, Blake Lively e Ryan Reynold, hanno da poco donato una cifra consistente. Nel post diffuso si internet si legge: «Covid-19 ha avuto un impatto molto forte sulle persone più anziane e sulle famiglie con reddito basso. Ryan e io abbiamo donato un milione di dollari da dividere tra Feeding America e Food Banks Canada». Due associazioni impegnate socialmente verso i più poveri.