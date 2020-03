Julia Roberts, ormai 52enne, è stata conosciuta e ammirata in tutto il mondo per i suoi ricci ribelli e il suo corpo da urlo in Pretty Woman. Julia, con le sue favolose interpretazioni in “Se scappi ti sposo” e “Notting Hill”, è una delle attrici più affascinanti e glamour di Hollywood. Che fosse anche intelligente lo sospettavamo, grazie alle sue numerose opere filantropiche, e, adesso, ne siamo proprio certi 100%. Vi starete chiedendo il motivo di cotanta espressa ammirazione.

Julia Roberts: i 5 motivi per restare a casa

Ebbene, la Roberts ha deciso di partecipare ad una challenge sui social. Il suo account Instagram vanta un notevole seguito, sono 8,3Milioni i follower che la seguono, e la sua media di like per ogni post pubblicato oscilla attorno ai 400Mila. Ciò per rimarcare quanto sia funzionale che le personalità più in vista dei social facciano cosa buona e giusta a veicolare messaggi positivi. Julia Roberts c’è riuscita appieno, spieghiamo subito come ha scelto di promuovere il famoso hashtag #restiamoacasa, negli USA #stayathome. L’attrice ha deciso di elencare i 5 buoni motivi che la spingono a rispettare la quarantena. In cima fra tutti svetta “per la mia famiglia”, brillante il punto numero 5 “per far parte della soluzione”. Il punto su cui ci vogliamo soffermare noi però è quello che ci è saltato subito all’occhio per valore emotivo. E profondo senso di rispetto. «Resto a casa per il mio fantastico vicino 95enne». In un momento in cui fare la morale è semplice, riuscire ad emozionare, invece, non lo è per niente.

#IStayHomeFor Il fantastico @petesouza mi ha taggato e sono così felice! Durante questo periodo unico e tenero #IStayHomeFor:

La mia famiglia ♥ per le piccole imprese, per tutti gli operatori sanitari che combattono in tutto il mondo, per il mio fantastico vicino 95enne. ❤️ Resto a casa per far parte della soluzione. Tutti, state a casa. È la cosa giusta da fare. ✅. Sfido la mia bellissima amica Jen @jenniferaniston e la mia straordinaria nipote Emma @emmaroberts e il mio straordinario amico @therealaliwentworth a condividere il motivo per cui rimangono a casa. 🌟

I miei incredibili amici @beloveapparel stanno donando $ 7 da ogni acquisto I Choose Love a @together.rising che stanno aiutando bambini e famiglie che affrontano la fame a causa della chiusura di massa delle scuole. Aiutiamoci a vicenda e le piccole imprese! #ichooselove #beloveapparel #togetherrising.