Sempre più disinformazione, sempre più paura. In questi giorni durissimi l’isteria collettiva da Coronavirus è alle stelle. Tanti sono i divieti e le misure di contenimento che gli italiani semplicemente ignorano. In tutto questo caos, chiusi nelle nostre case, non possiamo fare altro che aspettare. Invece c’è chi questa emergenza la affronta in prima linea, tra i malati. Sono gli eroi di questi mesi, sempre sottovalutati, gli infermieri, i dottori e i medici. Anni e anni di tagli alla sanità, questo è il risultato. L’immagine che sta facendo il giro del web è commovente. Ritrae un’infermiera allo stremo delle forze.

Le immagini toccanti di una infermiera allo stremo delle forze

L’immagine diventata virale sui social ritrae una infermiera dell’ospedale di Cremona mentre cerca di riposarsi qualche minuto dopo gli infiniti turni di lavoro. Proprio questa immagine è diventata il simbolo di resistenza contro l’emergenza Coronavirus. Il sacrificio del personale sanitario è enorme, la donna in fotografia è immortalata con ancora addosso gli indumenti anti-contagio, dopo aver staccato da un lungo turno di notte.

Tutto il personale sanitario sta facendo turni lunghissimi

La foto è stata pubblicata da “Nuerse Times”, una rivista specializzata in informazione sanitaria. Quello che rappresenta questo scatto non riguarda solo l’ospedale di Cremona. In tutte le zone rosse, gli ospedali e gli infermieri stanno facendo di tutto per contenere il contagio e salvare le persone in rianimazione. Simbolo dell’emergenza Coronavirus, l’infermiera è appoggiata ad un lenzuolo piegato ed usato come cuscino. L’ospedale di Cremona è in assoluto uno dei piu colpiti dall’emergenza Coronavirus. Interi reparti sono stati trasformati e dedicati alla gestione dei pazienti infetti, il pronto soccorso è stato dichiarato “off limits” per i troppo accessi. Questa semplice immagine e piena di significati è stata scattata alle 6 del mattino. L’infermiera aveva appena terminato il turno di lavoro, un’intera nottata tra prelievi di sangue e soccorso ai pazienti con difficoltà respiratorie.