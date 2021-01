Collane extra-lusso: quanto costano i preziosi gioielli al collo delle star?

Collane extra-lusso. Ogni donna vorrebbe ricevere in dono almeno una volta nella sua vita uno di questi inestimabili gioielli. Primo su tutti si conferma Bulgari, noto brand jewels di lusso, tanto amato e desiderato dall’intero universo femminile. Pezzo più unico che raro, per uno dei suoi modelli di riferimento. Dalla forma elegante, la collana a forma di serpente è caratterizzata da un valore quasi inestimabile e porta con sé incisa la firma Bvlgari. Uno dei must have che rappresenta perfettamente il modello d’eccezione della collezione Serpenti, rigorosamente in oro e impreziosita da pietre. La sua particolarità è proprio la forma, a girocollo sottile in oro rosa con un pendente a testa di serpente con tanto di squame geometriche, esagonali, ma non solo.

Collane extra-lusso. Chiara Ferragni porta al collo un prezioso firmato Bulgari. Quanto costa?

La collana della collezione Serpenti di Bulgari è un gioiello più unico che raro, molto lussuoso. Catturando il potere seduttivo del serpente e il fascino magnetico che si intreccia con lo sguardo femminile, la collana Serpenti reinterpreta l’iconico motivo Bvlgari in un’ ammaliante creazione dal design coraggioso e sofisticato, con una preziosa testa di serpente decorata da stupende gemme e occhi dallo charme indescrivibile. A coronare la testa di serpente è uno splendido zaffiro che testimonia la maestria di Bvlgari nella lavorazione soprattutto delle pietre colorate. Un’icona di eleganza dal fascino irresistibile. La Collana Serpenti in oro bianco 18 kt la si può trovare nelle varianti con zaffiro blu, smeraldi e pavé di diamanti.

Chiara Ferragni e la collana dal prezzo proibitivo

Chiara Ferragni è da sempre un’icona di stile e di moda. La nota influencer non rinuncia mai ad accessori lussuosi e soprattutto super costosi. Non potevano mancare di certo all’interno del proprio portagioie diamanti, collane ed orecchini super griffati ed il ‘serpente’ al collo firmato rigorosamente Bulgari. Immediatamente la collana indossata dalla Ferragni diviene un prezioso iconico per stile e per eleganza. Non poteva che essere altrimenti. Infatti il gioiello viene descritto perfettamente così sul sito ufficiale della prestigiosa Maison: “seducente creazione dal design audace e sofisticato”. Il costo? Un particolare che per la Ferragni potrebbe essere poco importante, ma che per molte (al contrario) risulterebbe davvero proibitivo. Il valore della collana è da capogiro: 15.200 euro. Chiara Ferragni, dal canto suo, ha deciso di indossare la sua personale collana ed il suo serpente in occasione della Vigilia di Natale, fin dal mattino del 24 dicembre. E tutto lascia intuire che la collana sia un regalo che Chiara abbia deciso di concedersi per se stessa. Non male!