Sul profilo Instagram di Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, sono comparsi due scatti davvero particolare e, perché no, emozionanti. Risalgono entrambi a un book scattato a marzo, prima che Joy, la secondogenita di Clio e Claudio Midolo, nascesse. Con una toccante didascalia, la make-up artist più famosa di YouTube, racconta queste due fotografie, evidentemente pregne di significato e amore. (Continua dopo la foto)

La didascalia che accompagna i due scatti postati su Instagram –> @cliomakeup_official: “Erano i primi di Marzo, prima che succedesse tutto, un pomeriggio con Claudio abbiamo deciso di fare un piccolo set fotografico per ricordare questo momento di attesa di Joy, lo voglio condividere con voi oggi nel giorno del suo secondo compimese, ti amiamo tantissimo piccola Joy ❤️” (Continua dopo la foto)

Le dolci parole d’amore dedicate a Joy, la minuscola nuova arrivata in casa ClioMakeUp: «Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis ❤️❤️❤️ Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire “Baby Sister Baby Sister!!”😍 Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l’incredibile affetto con cui avete accolto Joy, per i dolcissimi messaggi di auguri e supporto e per essere sempre presenti…grazie ClioFamily!!! ❤️❤️❤️ un messaggio per tutte le mamme e future mamme che hanno partorito o partoriranno in questo periodo “complicato”: voglio mandarvi un grande abbraccio e tanta positività, l’amore e la vita vincono sempre!»

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp è una delle pioniere italiane dei tutorial di make-up sulla piattaforma YouTube Italia. Ad oggi vanta un seguito enorme, 2,9 Milioni di iscritti. L’idea di iniziare a girare video su come truccarsi è stata sfornata da suo marito, che ai tempi si ispirò ai canali YouTube americani. In USA la pratica era già parecchio diffusa. Alla fine la sua seconda gravidanza si è conclusa per il meglio. Nonostante le paure e la preoccupazione delle ultime settimane, Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, il 22 aprile ha dato alla luce una bellissima bambina.