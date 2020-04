Le dolci parole d’amore dedicate a Joy, la minuscola nuova arrivata in casa ClioMakeUp: «Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis ❤️❤️❤️ Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire “Baby Sister Baby Sister!!” 😍 Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l’incredibile affetto con cui avete accolto Joy, per i dolcissimi messaggi di auguri e supporto e per essere sempre presenti…grazie ClioFamily!!! ❤️❤️❤️ un messaggio per tutte le mamme e future mamme che hanno partorito o partoriranno in questo periodo “complicato”: voglio mandarvi un grande abbraccio e tanta positività, l’amore e la vita vincono sempre!»

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp è una delle pioniere italiane dei tutorial di make-up sulla piattaforma YouTube Italia, dove ad oggi vanta un seguito enorme, 2,9 Milioni di iscritti. L’idea di iniziare a girare video su come truccarsi è stata sfornata da suo marito, che ai tempi si ispirò ai canali YouTube americani, in cui la pratica era già parecchio diffusa. Alla fine la sua seconda gravidanza si è conclusa per il meglio. Nonostante le paure e la preoccupazione delle ultime settimane, Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, il 22 aprile ha dato alla luce una bellissima bambina.

Si chiama Joy e la neomamma ha voluto presentare al mondo la sua nascita su Instagram (@cliomekeup_official), con una commovente foto scattata poco dopo il parto. Per la beauty influencer ClioMakeUp è la seconda figlia dopo Grace, nata nel 2018 sempre dal matrimonio con Claudio Midolo.

Joy come Gioia

Joy come Rinascita

Joy come Speranza

Joy come Libertà

Con tutto il nostro Amore.