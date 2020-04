Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp è una delle pioniere italiane dei tutorial di make-up sulla piattaforma YouTube Italia, dove ad oggi vanta un seguito enorme, 2,9 Milioni di iscritti. L’idea di iniziare a girare video su come truccarsi è stata sfornata da suo marito, che ai tempi si ispirò ai canali YouTube americani, in cui la pratica era già parecchio diffusa. Alla fine la sua seconda gravidanza si è conclusa per il meglio. Nonostante le paure e la preoccupazione delle ultime settimane, Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, ieri sera ha dato alla luce una bellissima bambina.

Si chiama Joy, la neomamma ha voluto presentare al mondo la sua nascita su Instagram (@cliomekeup_official), con una commovente foto scattata poco dopo il parto. Per la beauty influencer è la seconda figlia dopo Grace, nata nel 2018 sempre dal matrimonio con Claudio Midolo.

Emergenza Coronavirus

La makeup artist più amata d’Italia, Clio Zammatteo, vive a New York da molti anni insieme alla famiglia, ha deciso di fuggire dalla città non sentendosi più sicura. Una paura che scaturisce non tanto per il Coronavirus ma soprattutto per questa folle rincorsa alle armi. «Quando inizi a vedere che la gente va a comprare armi anziché la carta igienica, o pensi al livello di povertà che c’è nella vita…abbiamo iniziato ad avere paura più che del virus della reazione della gente. Con una bambina piccola e una in arrivo. Abbiamo deciso di venire dalla nostra seconda famiglia qui in America, da Giuliana. Le grandi città non sono sicure in questo momento in America.»

Clio Zammatteo agli esordi

Ha iniziato ad appassionarsi di make up a 12 anni e si è diplomata presso il liceo artistico Leonardo Da Vinci di Belluno nel 2004. Nel 2006 ha frequentato a Milano il corso di Video design presso l’Istituto Europeo di Design. Nel 2007, per la tesi, ha collaborato alla produzione di Vitellopoli, videoclipnon ufficiale della canzone Il vitello dai piedi di balsa per Elio e le Storie Tese. Conclusi gli studi si è trasferita a New York, dove, dopo aver imparato la lingua inglese, ha frequentato la scuola professionale per truccatori Make Up Designory.

I primi tutorial di Clio risalgono all’estate 2008, periodo in cui, come dicevamo, si era da poco trasferita a New York insieme al marito Claudio Midolo. Tra le lezioni di inglese lavorava come baby sitter. Da sempre appassionata di trucco, puntava a fare della propria passione un lavoro a tutti gli effetti, quindi il suo tempo libero era dedicato alla ricerca on line di consigli per il make-up. Ai tempi tutti i tutorial, però, erano in inglese, proprio da qui nasce l’idea del marito Claudio: creare tutorial in italiano.