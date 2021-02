Ciabatte extra lusso: le celebrità non rinunciano mai al luxury. Nemmeno quando si tratta di semplici pantofole. Le ciabatte Bom Dia Flat Mule in nero con l’iconico Monogram in bianco sulla fascia, sono un must have irrinunciabile e richiestissimo nonché calzature che si classificano in cima ai look cozy da imitare per l’inverno 2021. Le prestigiose ciabatte extra lusso di pelo firmate Louis Vuitton sono ideali da portare con i calzettoni bianchi abbinati in bella vista. Per un look non solo lussuoso ma anche fashionista.

Ciabatte extra lusso. Chiara Ferragni indossa le prestigiosissime calzature anche per uscire

Non solo pantofole da indossare all’interno della propria dimora, ma anche per uscire di casa. Le ciabatte con i calzini rappresentano così il binomio perfetto. Pioniere assoluto di questa moda originale e fashionista la bellissima influencer, nonché regina di Instagram, Chiara Ferragni. Sarà perché il pancione comincia a “pesare” o perché semplicemente, rimanendo molto tempo in casa, è oramai abituata ad indossare capi essenziali, basici e super comodi. Senza, però, rinunciare ad una buona dose di stile e classe, tratti distintivi della bella Chiara. In occasioni delle sue ultime uscite, l’influencer ha optato per una comoda tuta da ginnastica. Ha scelto un modello total white firmato Sporty&Rich con la felpa logata e il pantalone con le molle alla caviglia ma la cosa particolare è che ha abbinato il tutto a delle ciabatte di pelo firmate Louis Vuitton portate con i calzettoni bianchi in bella vista.

Quanto costano le pantofole indossate da Chiara Ferragni? Il prezzo è proibitivo

Quanto costano le prestigiose ciabatte indossate da Chiara Ferragni? Le pantofole in questione sono le Bom Dia Flat Mule in nero con l’iconico Monogram in bianco sulla fascia, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 830 euro. Per proteggersi dal freddo, invece, ha scelto un cappotto di lana grigio con le tasche laterali pelose, ovvero il Grey Melange Double Wool Tweed Coat di Fendi (da 4.300 euro). Un look da vera e propria regina di lusso. La mule bassa Bom Dia è un modello creato dall’omonima Maison Louis Vuitton in edizione speciale, realizzato in morbido shearling. L’esclusiva calzatura, ideale in casa o abbinata a un outfit più formale, presenta un’ampia fascetta anteriore con iniziali LV oversize e fiori Monogram dalla tonalità a contrasto. L’originale creazione è caratterizzata dalla soletta anatomica e da una suola in gomma che la rendono estremamente confortevole. Il tutto rigorosamente Made in Italy. Non male, soprattutto per chi anche all’interno della propria casa non rinuncerebbe mai al luxury style.