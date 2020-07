L’estate 2020 dei Ferragnez è solo italiana, a parte una piccola capatina per lavoro da parte di Chiara Ferragni a Monte Carlo. In questi giorni infatti i coniugi si trovano a trascorrere un’amabile vacanza in Puglia, precisamente nel Salento. Fedez a Otranto per un live e per registrare il video della sua hit “Bimbi per strada”, Chiara invece in giro per i borghi leccesi, a scoprire quella che è la Puglia più tradizionale e folkloristica. (Continua dopo le foto)

Chiara Ferragni tra pizzica e lezioni di cucina. Per una delle due sembra non essere portata

Chiara Ferragni quest’anno si è proprio prefissata l’obiettivo di mantenere vivo il turismo in Italia, grazie al mezzo potentissimo dei social. È proprio grazie a lei che ad esempio gli Uffizi hanno avuto un’escalation di visite del +27%, con un’età media più giovane del previsto. L’imprenditrice digitale ha atteso con grandissima emozione e, ovviamente, seduta in front row, la passerella Dior che ha sfilato con una colonna sonora d’eccezione. Assieme agli abiti sartoriali firmati Dior, la pizzica ha incarnato le vesti dell’altro ospite speciale, creando insieme un perfetto connubio tra arte e scenografia. (Continua dopo le foto)

Prima della quarantena Chiara Ferragni non ha mai avuto la passione per la cucina. Durante il lockdown, infatti, come molti di noi, l’imprenditrice digitale più famosa del mondo ha deciso di mettersi alla prova ai fornelli. A quanto pare Chiara Ferragni ha voluto trasportare la sua nuova passione anche in Puglia, dove ha avuto la prontezza di imparare ad impastare. La ferry ha impastato con le sue mani deliziosi manicaretti e il risultato finale non poteva che essere strabiliante. Dopo aver impastato Chiara Ferragni ha preso anche delle lezioni di pizzica, in cui però dobbiamo ammettere che non sia forse tanto portata.