Chiara Ferragni, sa come fare business e lo sa fare molto bene. Questa è una certezza, per l’imprenditrice digitale numero uno in Italia e al 65° posto; della classifica internazionale stilata dall’ agenzia inglese che si occupa di digital marketing, Hopper.

Chiara Ferragni al suo primo esordio musicale con Baby K: “Non mi basta più”

«Questo è stato il mio mini debutto musicale»: così Chiara Ferragni nel giorno in cui esce il videoclip di «Non mi basta più», conferma tutta la sua emozione. La canzone della rapper Baby K, nella quale la bella influencer partecipa, è già la nuova hit nazionale nonchè colonna sonora dello spot Pantene; nel quale le due biondissime sono testimonial. Si sa, Chiara Ferragni è un asso quando si tratta di marketing e business, è innegabile.

Un nuovo business per la bella Chiara

«Questo è stato il mio mini debutto musicale, anche se lo so che non so cantare, ma credo che in questo momento serve soprattutto un pò di spensieratezza». Lo ha detto Chiara Ferragni presentando proprio oggi a Milano la nuova campagna pubblicitaria estiva della Pantene. Il brano «Non mi basta più» (la canzone della rapper Baby K) fa da traccia musicale allo spot.

Chiara Ferragni e Baby K testimonial per Pantene: la loro energia è contagiosa

Le due biondissime testimonial ( di cui Chiara Ferragni è il volto Pantene da 5 anni), trasmettono un’energia contagiosa, positiva, di spensieratezza, fondamentale soprattutto in questo periodo storico. «Penso che dopo quello che abbiamo passato nei mesi scorsi le donne abbiano bisogno di trovare la carica necessaria – ha detto Valeria Consorte, Direttrice Beauty Care P&G Italia -. E recenti ricerche hanno dimostrato che quando una donna si sente a posto con i capelli, si sente bene con se stessa, più forte, più produttiva, è pronta ad affrontare la sua giornata».

Il nuovo spot Pantene punta sull’autostima e la fiducia in se stesse

Lo spot del nuovo brand Pantene punta l’attenzione sui capelli come un elemento da indossare e che, come un bel vestito o un accessorio, contribuisce a dare autostima e fiducia in se stesse. Un messaggio molto importante per tutte coloro che non credono in se stesse, e che possono raggiungere amore per se stesse partendo dai propri capelli.