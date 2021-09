Chiara Ferragni e Fedez festeggiano oggi il loro terzo anniversario di matrimonio. Tre anni di puro amore, gioia infinita e tante smancerie o, forse no? Andiamo a vedere cosa è successo in queste ultime ore sui social e sopratutto sugli yacht.

Chiara Ferragni e Fedez tre anni di amore

Lei, una delle imprenditrici digitali più famose al mondo, lui, un rapper e personaggio pubblico che non ha paura di dire la sua. Una coppia di poli opposti che oggi, mercoledì primo settembre 2021, festeggiano il loro terzo avversario di matrimonio. Soli pochi anni fa siamo stati tutti invitati al loro incredibile matrimonio. Sui social, sui giornali e in televisione non si parlava d’altro: «I Ferragnez si sono sposati!». Una cerimonia di degno rispetto e grande maestosità. Un po come loro, in effetti, che sugli schermi si sono sempre dimostrati grande stima reciproca, amore e quel pizzico di ironia che non guasta mai. Proprio Chiara Ferragni oggi pubblica un post su Instagram dedicato al suo maritino Fedez, dicendo: «Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente.Per molti altri anni che celebrano questo sentimento, Fedez ti amo».

Chiara e Fedez litigano sullo yacht

Ma allora la relazione dei sogni esiste davvero? Veramente Chiara e Fedez, che hanno anche un bell’impegno con l’arrivo di Vittoria, non litigano mai? Sui social si sono sempre mostrati una coppia affiata e collaborativa e quelle poche discussioni erano più che latro una presa in giro di Fedez nei confronti di Chiara. Ma invece proprio alla vigilia del loro terzo anniversario di matrimonio capiamo che la Ferragni e il rapper sono proprio come noi, che ogni tanto perdiamo la pazienza.

Decide di farcelo sapere il settimane di gossip Chi che oggi pubblica delle immagine inedite di Fedez e Chiara nel bel mezzo di una litigata con i fiocchi sullo yacht di Della Valle. Sui social i due coniugi sono stati come al solito pronti ad intervenire con la giusta ironica. Infatti Chiara Ferragni pubblica le immagini del settimanale facendosi una risata e Fedez ricondivide la storia.