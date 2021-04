Chiara Ferragni e mamma Marina insieme più che mai. Questa volta, il legame fantastico tra mamma e figlia, è stato sancito da un prezioso inestimabile. Un gioiello regalatole in occasione della nascita della piccola Vittoria. Un significato speciale: una catenina d’oro con due ciondoli smaltati a forma di angioletti e le iniziali dei suoi bambini, Leone e Vittoria. Il dono di mamma Marina Di Guardo arriva da una storica boutique milanese e racchiude in sé un significato inestimabile.

Chiara Ferragni e mamma Marina Di Guardo: la catenina d’oro dal significato speciale

Da qualche giorno al collo dell’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, c’è un nuovo gioiello. Una catenina d’oro regalatole da mamma Marina Di Guardo in occasione della nascita della piccola Vittoria. Un gioiello personalizzato con le iniziali dei suoi bambini, Leone e Vittoria, e due piccoli angeli che li raffigurano. Un pensiero sicuramente molto apprezzato dalla bella Chiara, che li ha indossati in tutte le foto postate sul suo profilo Instagram e che ha innegabilmente una storia speciale.

Un gioiello personalizzato

Un gioiello inestimabile e soprattutto personalizzato ad hoc. Una catenina d’oro con due ciondoli smaltati a forma di angioletti che ricordano un po’ Fiorucci e due lettere, la “L” e la “V”, tempestate di brillanti. Il prezioso monile è stato un regalo della nonna materna di Vittoria, Marina Di Guardo, che Chiara ha mostrato nelle storie di Instagram. All’immagine segue una dolcissima didascalia: “Mia mamma mi ha appena fatto il regalo più prezioso”, aveva scritto nella descrizione.

Chiara Ferragni e mamma Marina: il gioiello firmato Merù Gioielli. Quanto costa?

Il gioiello in questione, protagonista indiscusso delle ultime ig stories postato da Chiara Ferragni, è stato creato da Merù Gioielli, una storica boutique milanese famosa per i gioielli smaltati dall’aria naif che ricordano cammei e miniature. Animali, fiori, piccoli angeli: i disegni molto romantici sono montati su creazioni di altissima gioielleria. Ciondoli a forma di cavallucci marini, gemelli con i fiori, anelli con rare pietre colorate. Il fondatore, Francesco Mereu, si trasferì a Milano dalla Sardegna per frequentare la Scuola d’Arte e Mestieri.

La collana indossata da Chiara Ferragni è stata creata appositamente per lei e quindi il costo rimane assolutamente top secret. Confrontandola con altri modelli simili in vendita sul sito ufficiale del brand in questione però si può presupporre una stima: ogni ciondolo smaltato costa circa 250 euro ed una collana già completa, con la catenina in oro e il ciondolo con l’angioletto, costa oltre 1.500 euro. Un altro modello, con un piccolo rubino e un diamante triangolare, costa 1.920 euro. Considerando che la collana di Chiara è caratterizzata da ben due ciondoli e due lettere con i brillanti, il gioiello potrebbe superare tranquillamente i cinquemila euro. Non male!