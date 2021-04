Baby Vittoria è super griffata: un peluche firmato e un passeggino da quasi 6mila euro. Nonostante sia nata da pochi giorni, la piccola Vittoria è già una star dei social. Vittoria Lucia Ferragni è appena venuta al mondo ma viene già considerata una piccola diva. Così come accaduto al fratellino Leone, anche lei ha ricevuto in dono moltissimi regali da tutti gli amici dei genitori Chiara Ferragni e Fedez. Molti dei quali sono stati messi a disposizione e regalati alle mamme più bisognose. Tra un maxi peluche griffato e un passeggino letteralmente “dorato”. La piccola neonata possiede solo accessori di lusso.

I più grandi nomi della moda hanno omaggiato la piccola Vittoria Lucia Fedez Ferragni in occasione della sua recente nascita. Nonostante sia nata da pochi giorni la bambina è già una star indiscussa. La seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è nata il 23 marzo 2021. È da quando i genitori hanno condiviso sui social la sua prima foto post-parto che non si fa altro che parlare di lei, sui social e non, del significato del nome e degli adorabili outfit donati dalle più prestigiose Maison di moda. Ha ricevuto anche una mini festa di benvenuto in gran stile con palloncini colorati, maxi gonfiabili a tema e una miriade di omaggi floreali.

Baby Vittoria è già super griffata. Come già accaduto in occasione della nascita di Leone, primogenito della coppia Fedez-Ferragni, anche la piccola Vittoria è già una star del fashion system. La mamma Chiara Ferragni ha mostrato alcune delle sue scarpine. In particolare i mocassini di Tod’s in camoscio rosa (da 175 dollari, ovvero circa 150 euro), alle sneakers Superga. Di queste ultime ne ha due diverse paia, le classiche in tela total white (da 25 euro) ee quelle in macramè pink (da 39 euro).

Capi extra lusso all’interno del guardaroba di Baby Vittoria. Anche un capo extra lusso regalatole dallo stilista Fausto Puglisi, direttore creativo della Maison Roberto Cavalli: dedicata alla neonata una tutina animalier firmata proprio dalla casa di moda “made in Firenze”. Un modello simile viene venduto sul sito della Maison a 290 euro. I pezzi must have però sono il maxi peluche e il passeggino. Il peluche a forma di orso in questione è firmato Fendi. Si tratta di un lussuoso omaggio inviato alla bimba da Silvia Venturini che sul web viene venduto a 550 euro. Mentre Maria Grazia Chiuri, la direttrice creativa di Dior, le ha regalato un lussuosissimo passeggino. Il costo? Sul sito ufficiale costa 5.900 euro. Non male! La piccola Vittoria è già una mini diva!