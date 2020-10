Chiara Ferragni cambia look. Questa volta lo fa in maniera repentina e rivoluzionaria. Capelli nero corvino e una testa voluminosa in perfetto stile anni 80′. La regina dei social media ha sfoggiato questo nuovo stile in occasione del nuovo singolo del marito Fedez, comparendo nel videoclip di quest’ultimo in una nuova veste ed identità. In un mood tutto nuovo e originale da far impazzire il web e soprattutto gli amatissimi fan della coppia Ferragnez, in attesa del loro secondogenito (notizia trapelata durante gli ultimi giorni). Ovviamente si tratta di un trucco di scena, che scomparirà dal momento che la bella Chiara finirà di girare il videoclip della canzone in questione. Mora e riccia per Fedez, in un’immagine che a primo acchito ha stupito i fan e non solo.

Chiara Ferragni cambia look: mora e riccia per Fedez

Il nuovo singolo di Fedez per il quale Chiara Ferragni ha stravolto (momentaneamente) il suo look si intitola “Bella Storia”. Nel video, infatti, l’influencer di fama mondiale esibisce una chioma scura e arricciata, un trucco molto acceso e sofisticato. Le labbra rosse e gli occhi blu che risaltano come pietre preziose e una giacca di pelle con inserti in pelliccia animalier. Un vero e proprio cambio di look che ricorda gli anni della Disco Dance anni 80′, da Grease a Flash Dance. Nonostante sia un risultato solo temporaneo, il look in questione è piaciuto molto ai suoi follower che l’hanno sommersa di complimenti e apprezzamenti.

Il cambio look dell’influencer più famosa del mondo è notevole ma solo temporaneo. La star dei social assomiglia a Katy Perry

In molti follower non hanno potuto far a meno che accostare il nuovo look di Chiara Ferragni con la star del pop Katy Perry. La somiglianza è innegabile. Lo stesso marito Fedez ed autore della canzone (che è solito fare uso di molto sarcasmo su Instagram) ha chiamato la moglie Katy Ferry. Chiara, ad ogni modo, non passa mai inosservata, qualsiasi cosa faccia. L’influencer più celebre di sempre non è nuova a cambi di look. Molto spesso mostra grazie ai propri feed una versatilità innata. Abiti e stili completamente diversi l’uno dall’altro. Tra i più recenti, il look dolcissimo premaman, molto romantico e subito diventato un must have. A decorare l’immagine un vestito giallo che mostra il pancino mentre un fiocco le acconcia i capelli.

Chiara Ferragni bella più che mai in attesa del suo secondo bebè

L’imprenditrice e il cantante, infatti, hanno da poco rivelato al mondo intero di aspettare il secondo figlio e che Il piccolo Leone, di due anni e mezzo, diventerà presto il fratello maggiore. Il tutto è avvenuto in pieno “stile Ferragnez”. I canali social per diffondere la lieta notizia sono sempre stati molto presenti all’interno della quotidianità dei Ferragnez e ci aggiornano tuttora “passo dopo passo” sulla vita della coppia più amata d’Italia.