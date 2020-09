Katy Perry ha pubblicato su Instagram un selfie che ha scatenato qualche polemica di troppo: lei riflessa allo specchio, in tutte le sue forme e rotondità di donna che ha appena partorito. E cosa diamine ci sarà mai da commentare se non “congratulazioni, la bimba sta bene?”. Invece pare ci sia molto molto altro. I commenti sotto alla foto si sprecano, perché una donna non può, non deve essere natura, naturale sì, nude anche, ma natura non sia mai.

Allora al bando i peli, la pancetta, un viso non truccato, delle unghie non laccate. Una donna, soprattutto se si chiama Katy Perry, deve stabilire il record di remise en forme post partum, guai ad adagiarsi, ma soprattutto guai a mostrarsi normale.

Ricordiamo tutti il miracolo di Heidi Klum, tornata in forma dopo il parto in 24/48 ore. Per fortuna adesso possiamo guardare una Ashley Graham talmente confidente da far vedere le smagliature, anzi di più da celebrarle, ed è proprio un bel vedere. Anche la nostrana Beatrice Valli si trova giornalmente a fare i conti con commenti bassi circa la sua forma fisica. Perché partorire nel 2020 deve risultare esteticamente bello, perché i nasi aquilini bisogna nasconderli, sicuramente non sbatterli nella prima pagina della campagna Gucci. Omologazione, robotica e tanto altro, i filtri davanti all’obiettivo bisogna sempre metterli, per esprimere giudizi invece non ce n’è più bisogno.

Alla fine della fiera, il selfie allo specchio di Katy Perry è una foto e basta. Non vuole rompere gli schemi, quanto mostrare un momento tutto natura che può appartenere alla vita di noi donne. Non è né bello né brutto. Le parole invece sì, scovano brutture, decifrano in negativo, non ne lasciano passare mezza. Ci si ritrova a sfottere un reggiseno per l’allattamento e uno slip contenitivo… nostra nonna ci menerebbe.

