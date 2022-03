Chi è Olena Zelenska? Laureata in architettura e scrittrice di commedie, a First Lady di 44 anni, una volta si oppose alla carriera politica di Volodymyr Zelensky. Ma, ora usa la sua posizione per difendere la causa sociale e umanitaria.

Il presidente Zelensky

Durante questo momento sconvolgente in Ucraina, l’obiettivo del mondo punta su una persona in particolare. Quella persona è: il presidente Zelensky, il leader del paese. Un ex comico che si è fatto avanti da vero statista per combattere e difendere la sua casa dai russi, guadagnando allo stesso tempo l’ammirazione in tutto il mondo.

Olena Zelenska: chi è

Ma chi è sua moglie e, per impostazione predefinita, la first lady ucraina? Lei è Olena Zelenska, 44 anni, sceneggiatrice ucraina e una volta compagna di classe di Zelensky. Mentre secondo quanto riferito una volta era contraria alle aspirazioni politiche di Volodymy , ora è al suo fianco. Il suo più stretto e fedele alleato, durante l’invasione russa. Molto popolare, Zelenska, il cui inglese è impeccabile, è considerata una delle donne più influenti donne dell’Ucraina in virtù di qualcosa di più del suo titolo di lavoro. Centro di potere dinamico e diplomatico, nel dicembre 2019, durante un discorso al terzo Congresso delle donne ucraine, Zelenska ha avviato l’adesione dell’Ucraina all’iniziativa internazionale del G7 sull’uguaglianza di genere, il partenariato di Biarritz. Poi c’è stato il suo lavoro per la cultura ucraina: una riforma del sistema nutrizionale scolastico e un’iniziativa per diffondere la lingua ucraina nel mondo. Il tutto mentre si batteva per una società senza barriere.

Olena Zelenska su Vogue

Zelenska – il cui nome da nubile è Kiyashko – ha inizialmente intrapreso una carriera in architettura, studiando la materia alla Kryvyi Rih National University. Poi decide di cambiare la sua specializzazione in scrittura. Fu all’università che conobbe Zelensky, nonostante si fossero incrociati a scuola e avessero amici in comune. Mentre lui era un comico in erba e uno studente di giurisprudenza. Zelenska ha poi continuato a scrivere per la troupe comica che ha portato l’attuale presidente alla coscienza pubblica. Quando Zelensky ha espresso per la prima volta i piani per passare alla politica, secondo quanto riferito, Zelenska era “aggressivamente contraria” avendo vissuto una vita, prima di quel momento, lontano dai riflettori.

Nonostante la riluttanza iniziale, quando è arrivato il momento di fare campagna e propaganda, si è fatta avanti con disinvoltura. Apparendo diligentemente al suo fianco per servizi fotografici e discorsi. In questi giorni, è considerata una First Lady dell’azione mentre è venerata per le sue scelte di stile. Infatti mostra principalmente una vetrina di stilisti ucraini: tailleur pantalone chic, così come in copertina di Vogue ucraino. Nell’intervista per accompagnare le riprese di Vogue, ha ammesso: «Sono una persona non pubblica. Ma le nuove realtà [essendo la First Lady] richiedono le proprie regole e sto cercando di rispettarle».