Chi è il marito di Paola Turani: età, carriera, vita privata, Instagram. Tutto su Ricky Serpella

Il marito di Paola Turani si chiama Riccardo Serpellini, meglio noto come “il Serpella”. La modella bergamasca e Ricky Serpella, presto diventeranno genitori. Lo hanno annunciato tramite un post su Instagram, una meravigliosa foto con immortalati anche i loro bellissimi cani, Nadine e Gnomo. Per Paola e Ricky un vero e proprio sogno che si avvera. Ecco chi è il marito di Paola Turani.

Chi è il marito di Paola Turani: Riccardo Serpella

Paola e Ricky negli ultimi anni avevano lasciato intendere di aver sofferto parecchio gli attacchi via social e il pressing da parte dei fan che chiedevano come mai non avessero un figlio. Il marito di Paola Turani, Riccardo Serpellini, ha 47 anni, nato il 29 agosto 1973. Ha una carriera super avviata come imprenditore, si occupa di campagne di marketing e servizi pubblicitari. Anche lui originario di Bergamo. È un grande amante dello sport, soprattutto quello che si pratica in montagna sia di trekking che di mountain-bike. La modella Paola Turani e Riccardo Serpellini sono sposati dal 5 luglio 2019. Il migliore amico del marito di Paola Turani è Tomaso Trussardi.

“In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme @rickyserpella❤️ Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”… la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire. Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu❤️ Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità!!!🌈❤️ ps-ammetto che non è stato facile non fare spoiler in questi 3 mesi, mm ok forse qualcosina mi sono lasciata sfuggire😜. Insieme alla nostra famiglia, agli amici e a voi… oggi si festeggia!”.