Charlize Theron è una delle icone di bellezza più importanti del cinema e della moda contemporanea. Passato difficile e burrascoso, inizi memorabili come modella. Sudafricana di Benoni, ha vissuto un’infanzia difficile a causa della morte improvvisa del padre, ucciso dalla madre Jerda per legittima difesa. Si interfaccia al mondo dello spettacolo nel 1991, quando a Positano vince il concorso internazionale New Model Today. Dopodiché si trasferisce a Milano per iniziare a lavorare come modella di successo. A regalarle popolarità, uno spot Martini girato a Pietra Ligure. Caschetto biondo platino, eyeliner, un abito mini che si sfila e lascia immaginare il lato b. Una delle pubblicità più riuscite della storia, culla del successo inarrestabile della (allora) giovanissima Charlize che sarebbe divampato con il tempo qualche anno dopo.

Charlize Theron: 45 anni compiuti il mese scorso e una carriera faraonica

Tutti la cercano e farebbero carte false per averla. Ma Charlize sogna la danza, il suo primo grande amore. Ci prova, a New York. Inizialmente la giovane sembrerebbe avere tutte le carte in regola ma un infortunio al ginocchio la obbliga a ripiegare sul cinema, dove in pochi anni si consolida come uno dei volti più noti e amati. È, ad esempio, testimonial per J’Adore di Dior. Debutta con ruoli molto differenti e diversificati fra loro: in Sweet November, La Leggenda di Bagger Bance, 24 Ore, Monster, che le dà la popolarità e il successo che cercava da anni. Un film che determinerà un cambiamento radicale all’interno della sua dorata carriera. Un ruolo importante. Ingrassa, diventa irriconoscibile e va al di là del fisico da Dea, imponendosi per bravura e talento. Solo quest’ultimo.

Il massimo successo arriva con il premio Oscar

Bellezza divina, niente da aggiungere. Sembra finta per quanto sia bella. Un metro e settantasette, bionda, occhi azzurri. In poche parole, perfetta. Charlize negli ultimi anni è diventata icona glamour di fascino e sensualità. Complice una pelle di porcellana, che le permette di mostrarsi in tutto il suo essere etereo e inarrivabile. A 29 anni ha ritirato la statuetta (Oscar 2004) per la sua interpretazione come attrice protagonista in Monster. Oltre ad una beltà infinita, anche il talento puro è nelle sue corde.

Charlize Theron ha venduto la sua dimora di lusso a Los Angeles per 3.8 milioni di dollari

Charlize Theron oltre che attrice straordinaria si interessa anche di affari. Di recente ha deciso di vendere la sua villa di lusso a Los Angeles per un costo di 3.8 milioni di dollari. La casa si trova al 1567 di Blue Jay Way, vicino alle ville delle altre star del cinema internazionale. La dimora si trova su una collina panoramica che domina il downtown di Los Angeles. Si può usufruire della terrazza dotata di piscina ed inoltre è costituita al suo interno da enormi vetrate. Tre le camere da letto e tre i bagni, una sala cinema, la cucina con isola, un soggiorno con camino e uno con morbidi divani e libreria che domina tutta una parete. La sala da pranzo si apre su un’altra zona giorno con divani, nella parte a vetro più panoramica della casa.